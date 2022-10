‘Pasado, presente, futuro’, tema nuevo de Parade

Parade regresa la actividad con la continuación de su mini LP Chispa o Calambre (Jabalina 2021). Antonio Galvañ vuelve con Mares poco profundos, que se publicará el 21 de octubre y pude reservarse aquí.

Ya habíamos escuchado «Anteayer«, su personal versión del «Before Today» de Everything But The Girl. Ahora llega «Pasado, presente, futuro» donde la instrumentación con la que se grabó la canción aporta la calidez que caracteriza el pop acústico del nuevo trabajo y en el que han participado: Eduardo Piqueras (guitarra), Juan San Martín (bajo eléctrico), Quique Villafañe (batería), Jesús Rodríguez (trompeta) y, por supuesto Antonio Galvañ (voz, piano y teclados). Mezclado por Guille Mostaza en su estudio Álamo Shock.

Antonio Galvañ comenta de la canción: «Hay gente que vive anclada a aquel momento de su juventud en el cual todo parecía ir bien. Esa es la música que les gusta, el cine que ven, los libros que leen. No evolucionan. Por el contrario, los hay que solo piensan en el presente, carpe diem, nada a lo que prestar atención más que el ahora. Disfruta el momento, olvida lo demás. Finalmente, los hay que solo piensan en el legado, en lo que van a dejar a los hijos, al mundo. Tienen un plan y lo van a seguir a rajatabla para dejar su huella. Esto es «Pasado, presente, futuro», el segundo adelanto de «Mares poco profundos», una canción de pop con trompetas, fuertemente melódica, con ecos de esa parte casi olvidada de los ochenta en la que predominaban las guitarras acústicas sobre los sintetizadores».