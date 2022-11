Guerssen, Bart Davenport y Otras Cosas… en ‘Caramelo de Limón’

Volvemos a nuestro formato magazine, con nuestras secciones habituales: canciones que últimamente nos han volado la cabeza de aquí y de allá, obsesiones, discos mayúsculos que repasar. Una vez más, de todo un poco, pero todo (esperamos) bueno.

Playlist:

01. Nu Genea – Straniero

02. King Gizzard & The Lizzard Wizzard – Persistence

03. ?tella – Up & Away

04. Melody’s Echo Chamber – Looking Backward

05. Samuel Reina – Desfase Y Burrada Bonita

06. Tórtel – Dejaste De Escribir

07. La Villana – Las Olas Contra Todos

08. Fairfield Sky – Circus

09. Rain – Springtime

10. Morgen – She’s The Nitetime

11. Los Brincos – Butterfly

12. The Optic Nerve – Ain’t That A Man

13. Bart Davenport – The Saviors

14. Bart Davenport – My Brother Woody

15. Bart Davenport – Euphoria Or Everyone On Earth Is So Beautiful, Even You

16. Everything But The Girl – Each & Every One