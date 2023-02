CHVRCHES comparten su nuevo single, ‘Over’

CHVRCHES están de regreso con «Over», su primer material desde que lanzaran Screen Violence (2021). Un disco grabado en cuarentena con Lauren Mayberry y Martin Doherty desde Los Ángeles e Iain Cook en Glasgow, que incluía una estupenda colaboración junto a Robert Smith de The Cure en “How Not To Drown”.

El tema ha sido descrito por la banda como «Una breve tregua de los horrores de CHV4». Los orígenes de «Over» se remontan a 2017. Martin Doherty creó la primera versión de la canción con el productor sueco Oscar Holter, quien poco después tendría su primer éxito número uno con un crédito de composición en la canción «Blinding Lights» de The Weeknd.

CHVRCHES revisó la canción con Holter a finales del año pasado. «Llegamos a un punto en el que todos estábamos contentos con ella», dijo Doherty a Billboard. «Y donde parecía que podríamos estar yendo, potencialmente, no es que eso sea a donde vamos, pero algo que se sintió como 2023, y no como algo que ha estado dando vueltas durante unos años».

Escucha ‘Over’ de CHVRCHES

Disfruta de su videoclip