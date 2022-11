Libros del Kultrum publica las letras de Paul Simon

La editorial Libros del Kultrum publica un volumen con las letras, en edición bilingüe, del gran compositor Paul Simon. Unas canciones que constituyen un verdadero tesoro de la música norteamericana y que ahora, con la traducción de Alberto Manzano y Andy Ehrenhaus, ve la luz por primera vez en castellano.

Paul Simon ha disfrutado de una extensísima y laureada carrera que se prolonga desde finales de los 50 hasta nuestros días. Una trayectoria por la que ha recibido numerosos premios, entre ellos doce Grammy. En 2003 recibió el premio Grammy Lifetime Achievement Award por toda la composición de la música y las letras del dúo Simon and Garfunkel. Ingresó en el Hall of Fame de los compositores y en el del Rock n’ Roll, como miembro de Simon and Garfunkel, y también por su carrera en solitario.

Dos de sus discos en solitario, Still Crazy After All These Years y Graceland, además de su álbum con Art Garfunkel Bridge Over Troubled Water, fueron asimismo galardonados con el premio al Álbum del Año. Su canción «Mrs. Robinson», de la película El graduado, figura entre las diez primeras de las 100 canciones más importantes de los primeros 100 años de historia del American Film Institute. Fue galardonado también con el Kennedy Center Honors en 2003 y nombrado una de las «100 personas que dan forma a nuestro mundo» por la revista Time en 2006. Su legado musical es uno de los más grandes de la historia de la música popular.

En este volumen podremos acceder a las letras, en inglés y traducidas al castellano, de todas sus canciones compuestas entre 1964 y 2016. Se incluyen también, además de las de sus canciones con Garfunkel y por supuesto las de sus discos en solitario, las que escribió para el musical de The Capeman, en el que colaboró con el premio Nobel Derek Walcott.

