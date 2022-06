Especial: Las canciones de Stranger Things (4ª temporada)

Stranger Things es uno de los fenómenos televisivos de los últimos años. La serie de Netflix llegó a nuestros hogares en 2016 como enésimo producto de entretenimiento apoyado en la nostalgia ochentera, a medio camino entre taquillazos como The Goonies y el misterio paranormal de otro hito en este caso noventero, Expediente X.

Referencias a Spielberg, mucho Stephen King, John Carpenter, George Lucas, Wes Craven, scifi clásico de manual, milotogía, continuas referencias a la cultura geek y actores de muchos fandom que harán las delicias de propios y extraños completan una producción que ha terminado conquistándonos con su propia identidad. Lo queramos o no, Stranger Things pasará a la historia de la televisión.

Lo que viene unido a sus episodios desde que la descubrimos hace ya seis años, es una brillante banda sonora que firman los teclados y sintetizadores de S U R V I V E proyecto que firman Kyle Dixon y Michael Stein, responsables de un synthwave muy en la línea de las composiciones del maestro John Carpenter. A estos scores se une una colección de canciones en en cada una de las temporadas incluye un buen número de clásicos, principalmente de los 80, aunque no le hace ascos a los 90, ni tampoco al pasado, navegando igualmente por los 50 y los 60.

Entre otros hitos, su cuarta temporada ha hecho que “Running Up That Hill” de la gran Kate Bush ha alcanzado el nº1 de descargas de iTunes y ya esté entre las 100 canciones más escuchadas de Spotify, cuando su disco Hounds Of Love del año 1985 no llegó más allá del nº3 en las listas británicas en el momento de su publicación y al 30 en el Billboard Hot 100.

Una buena noticia, ya que si las nuevas generaciones pueden acercarse a los referentes de la ciencia ficción, pueden tener igualmente una base en la que descubran muchos de los artistas que han ido influyendo en las nuevas bandas y la música contemporánea. Si les gustan los clásicos cinematográficos también pueden sentirse atraídos por Kate Bush, The Cramps, Talking Heads, Dead Or Alive, The Beach Boys, Ricky Nelson o Ella Fitzgerald & Louis Armstrong.

Es por ello, que volvemos a hacer un repaso por las canciones más destacadas de esta cuarta temporada en la que volveremos a viajar al pueblo de Hawkins para descubrir las nuevas aventuras Will, Mike, Dustin, Lucas, Eleven, el sheriff Jim Hooper o la Joyce Byers interpretada por Winona Ryder.

Estas son algunas de las canciones de Stranger Things – Temporada 4

Separate Ways (Worlds Apart) (Bryce Miller/Alloy Tracks Remix) – Journey

California Dreamin’ – The Beach Boys

Psycho Killer – Talking Heads

Running Up That Hill – Kate Bush

You Spin Me Round (Like a Record) – Dead or Alive

Chica Mejicanita – Mae Arnette

Play With Me – Extreme

Detroit Rock City – KISS

I Was A Teenage Werewolf – The Cramps

Pass The Dutchie – Musical Youth

Wipeout – The Surfaris

Object Of My Desire – Starpoint

Rock Me Amadeus (The Gold Mix) – Falco

Travelin’ Man – Ricky Nelson

Tarzan Boy – Baltimora

Dream A Little Dream Of Me – Ella Fitzgerald & Louis Armstrong

Escucha la banda sonora de Stranger Things – Temporada 4

Estas son solo unas pocas canciones de las que podéis encontraros en esta primera parte de la cuarta temporada. Si queréis una playlist oficial con todos los temas que han sonado en sus episodios os la dejamos a continuación.

Aquí todas sus canciones