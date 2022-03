Llega la gira de Damien Jurado con cinco fechas en nuestro país

Damien Jurado empieza este sábado 12 de marzo en Alicante (Las Cigarreras) la gira de presentación de su último disco, The Monster Who Hated Pennsylvania, el 17º LP de estudio de su carrera, que salió en mayo de 2021 en su sello, Maraqopa Records, y que por circunstancias por todos conocidas no ha podido tocar en directo en nuestros escenarios hasta ahora. La gira cuenta como telonera con su compatriota Corrina Repp, que ya tiene siete álbumes publicados. Además, Corrina también tocará algunas canciones junto a Damien durante los pases de este, incluyendo el del concierto de Madrid, el único donde ella abrirá su show.

El resto del tour es el siguiente: Valencia (el 13 de marzo, La Rambleta), Bilbao (el 15, Kafe Antzokia), Madrid (el 16, Teatro Lara, ciclo SON Estrella Galicia) y Barcelona (el 17, Apolo). Entradas para la gira en este enlace

Damien publicó la semana pasada un nuevo single, “What Happened To The Class Of ’65?”, una canción de pop clásico con aire místico y un relato de corte cinematográfico.

Escucha ‘What Happened To The Class Of ’65?’ de Damien Jurado