La locura que destila desde hace lustros Half Japanese no debe pararse. No hay que cambiar ni un ápice de esa esquizofrenia sonora que navega entre distorsiones y su querido lo-fi para aportar la autenticidad que certifica, disco tras disco, una de las bandas más esenciales del movimiento independiente americano de mediados de los 80. Por todo ello, no hay que pedirles mucho más que cumplir con esa tradición de alargar su éxtasis con nosotros hasta que ya no puedan más.

Pero tenemos que reconocer, por otro lado, que a Jad Fair hace mucho tiempo se le quedaron pequeñas todas esas maneras de entender ese desorden perfectamente estructurado y que, una vez aglutinadas todas esas marcas de géneros, devaneándose entre arties y punkies, noises y experimentales, indies y colleges, todavía se empeña en seguir explorando. Nada que reprochar. De ahí, de comprender esa tremenda carrera, podremos entender este Jump into Love, el sexto elepé que graban los de Maryland para Fire Records y con el que su discografía sobrepasa la veintena.

La abrupta apertura de “It’s OK” aclara cualquier incertidumbre sobre el cambio, llevando al oyente a sumergirse, en un secuestro sin rehenes y sin apenas haber podido tomar aire, en la frenopática imaginería de Half Japanese. Sin embargo, dentro de esa apertura controlada, notamos una exploración algo milimetrada de sonidos más cercanos a aquel post-punk más primitivo y tribal (“True Love Will Save the Day”) e incluso temas de oscuro baile (no para desnudarse con ellos) en su justa medida, como “Listen to the Bells Chime” o “This Isn’t Funny”.

La distorsión sigue como el elemento de mayor consistencia y coherencia, como en el tema homónimo al elepé, a veces con una presencia absoluta, como en la eminentemente hardcore “Shining Stars” o, fugazmente, en “Step Inside”, tornando en una pieza melódica algo extraña para los estándares de la banda norteamericana. Para cerrar su viaje, los de Fair optan por la algo satírica “Zombie World”, donde bajan latitudes para encontrarse con las bases fundacionales del sonido del gótico sureño en un guiño hacia todas las posibilidades de interpretación que emanan desde su distorsionado mundo.

Escucha Half Japanese – Jump into Love