Jehnny Beth lanza el vídeo de ‘Heroine’

La cantante, compositora y artista multidisciplinar Jehnny Beth publica el videoclip de “Heroine”, el último adelanto publicado de To Love Is To Live, álbum que verá la luz el 12 de junio a través de Caroline International.

El vídeo ha sido ideado, dirigido, grabado y editado por la propia Jehnny Beth y su colaborador habitual Johnny Hostile. En el clip encontramos a la artista francesa recorriendo el metro de París durante el confinamiento (mascarilla incluida). Tomas que se van intercalando con bonitas imágenes de la propia Beth de niña tocando el piano y otras imágenes más creepies de ella en la actualidad sumergida en el agua.

Sobre este videoclip para “Heorine”, Jehnny Beth cuenta: “Nunca hubiéramos podido imaginar que tendríamos que trabajar en las circunstancias mundiales actuales, pero a veces trabajar con restricciones es el mejor combustible, y encaja perfectamente con el mensaje positivo de confianza en sí mismo y resistencia presente en la canción, persiguiendo los sueños y el destino de la infancia”.