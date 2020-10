Hot Chip invitan a Jarvis Cocker en su nuevo sencillo

Hot Chip comparte su nuevo single “Straight To The Morning” con el inimitable Jarvis Cocker. Producida por la banda y Mark Ralph, la canción es una tónica transportadora de música disco fresca y moderna que se remonta (y con suerte también pasará en el futuro) a la complicidad que hay en una pista de baile.

Originalmente escrita con Dua Lipa en mente, la canción encontró una nueva vida en la colaboración de Hot Chip con Jarvis Cocker mientras hacían de djs juntos en el legendario club de París Les Bains-Douches.

Hot Chip dijo sobre trabajar con Cocker : “‘Straight To The Morning’ es un himno disco sobre salir, para un momento en que la gente realmente no puede, y presenta a nuestro amigo Jarvis Cocker instándonos a seguir” directamente hasta el el amanecer “. De alguna manera parece una figura poco probable en todo esto, y nos gusta de esa manera “.

Jarvis dice : “Esta fue la última grabación musical en la que estuve involucrado antes del confinamiento. Me conmovía estar cantando una canción sobre bailar toda la noche en un club sabiendo que no sería posible hacer algo así en un futuro temprano. Mientras tanto, bailamos bastante por el estudio. Fue divertido ser miembro de Straight Through Crew por un día”.

El video de “Straight To The Morning” es tan contagioso como la canción. Una producción de CANADÁ y dirigida por Realité, presenta un grupo de chicas que se entregan a su propia forma de hedonismo mientras sus padres están fuera: desafíos de internet tontos y atrevidos, peleas en colchones, karaoke …

Este single tendrá una edición limitada de vinilo 10” con la canción original, el remix de Mighty Mouse y unas cartas para jugar con ilustraciones de “Straight to the morning”. Estará a la venta el 15 de enero de 2021.