Axolotes Mexicanos presentan ‘Cara de Idiota’

Hace unas semanas que recibíamos “Uwu”, el primer adelanto del nuevo disco de Axolotes Mexicanos que llegará el próximo año, después de que sus integrantes estén desarrollando exitosas trayectorias con sus diversos proyectos (Carolina Durante, Confeti De Odio, Temerario Mario, Stephen Please, No Fucks, etc). Y ahora nos llega este segundo adelanto de ese esperado nuevo álbum que llevará por título “:3”, un aperitivo que aumenta más si cabe nuestra excitación y nerviosismo ante un lanzamiento que promete ser uno de los más importantes de 2021. “Cara De Idiota” es un ejercicio pop con guitarras acústicas y una vocación más clara y prístina, pero con esas guitarras distorsionadas de fondo haciendo su papel.

Una muestra de pop impecable, lleno de energía, clasicismo, pero sin perder un ápice de frescura y emoción. Nos vienen a la cabeza Los Punsetes, Alvvays, Best Coast, Cola Jet Set o incluso Heavenly. Con una colorida portada de acento manga firmada por Olaya; producida por Juan Pedrayes, mezclada y masterizada por Carlos Hernández, “Cara De Idiota” muestra la infalibilidad de los Axolotes para hacer hits incontestables, su madurez sonora y su contundencia inapelable. Además, para acompañar el lanzamiento de este Single Digital, Diego Jiménez ha hecho un video tremendamente divertido, en el que vemos a los Axolotes Mexicanos absolutamente desenfadados, golpeándose, pintándose y lanzándose todo tipo de brebajes y pringues por encima. Alegría de la que se contagia.