Huss Garcés ficha por un sello americano con su proyecto The Nightwalker

Hussein Garcés es un músico manresano del que te hablamos en varias ocasiones, hace casi una década, por su proyecto Le Clôtet Avec Garcés. En 2013 publicó un primer álbum, Pasen, Acomódense y Salgan Por Donde Puedan, que vendió en más de 30 países y que tuvo especial éxito en Finlandia, donde Huss acabó instalándose durante un tiempo.

Justo en Finlandia, y después de un tiempo de silencio, Garcés reaparece con un nuevo proyecto denominado The Nightwalker. Un proyecto de música electrónica, alejado del folkgrunge que su autor patentó en sus inicios, que nace fusionando la creación de melodías, la fotografía y el vídeo para dar a conocer al mundo lo mejor de la cultura finlandesa a partir de un encargo de la asociación Suomen Kultuuri Rahasto.

La música de The Nightwalker, cumpliendo los objetivos marcados, ha traspasado fronteras y ha llegado hasta los Estados Unidos, firmando con el sello Weatnu Records para publicar, próximamente, un disco. De momento, The Nightwalker ha lanzado como primer sencillo un tema titulado «Nobody can’t escape from Karma». Una canción que trata el tema de cómo la vida te da, en general, en función de lo que uno hace. La temática está inspirada por la propia experiencia de Huss Garcés en Finlandia, por sus horas más oscuras en las que tuvo que enfrentarse a una cultura nueva, a ciertos sucesos extraños y a sus propios miedos.

A continuación puedes ver y escuchar el primer sencillo de The Nightwalker, «Nobody can’t escape from Karma».