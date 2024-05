Los legendarios The Gories ya tienen fechas para su gira europea

El mítico trío de Detroit ha anunciado gira europea y tendremos la suerte de tenerlos por aquí, gracias a FOLC Records. Recordemos que The Gories reavivaron la escena del rock and roll de Detroit en los ochenta, con una serie de discos que se han convertido en clásicos del garage punk Lo-Fi. Reivindicados por artistas como The White Stipes, a ellos el éxito masivo les fue esquivo, en gran parte por el sonido de sus producciones, demasiado primario y crudo para grandes audiencias.

Según comenta FOLC Records las entradas van volando y os recordamos que la última vez que The Gories aparecieron por aquí, fue hace ya siete años, gira de la que dimos buena cuenta por esta casa.

Al concierto de Madrid se suma la banda Daddy Long Legs.

Las fechas de la gira son estas

5 de septiembre de 2024: Madrid, El Sol (Fiesta aniversario FOLC Records)

6 de septiembre de 2024: León, L’Exploitation

7 de septiembre de 2024: A Coruña, Garufa Club

10 de septiembre de 2024: Oviedo, Gong Miércoles

11 de septiembre de 2024: Donostia – San Sebastián, Dabadaba

12 de septiembre de 2024: Bilbao, Kafe Antzokia

13 de septiembre de 2024: Valencia, 16 Toneladas

14 de septiembre de 2024: Barcelona, Gambeat Festival…

Entradas aquí