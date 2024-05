Madonna ha hecho historia en Rio de Janeiro, así fue su concierto

Madonna ha hecho historia este fin de semana ofreciendo un concierto gratuito en la playa de Copacabana, convirtiendo la vasta extensión de arena de Río de Janeiro en una enorme pista de baile en la que congregó a un millón y medio de fans.

El show se ha enmarcado en su gira Celebration Tour que pasó por nuestro país hace unos meses y que no es sino un recorrido por gran parte de la carrera de la icónica artista norteamericana.Comenzó el espectáculo con su éxito de 1998 “Nothing Really Matters” y durante siete actos diferentes interpretó sus clásicos, incluidos “Like A Virgin”, «Like a Prayer», «La Isla Bonita», «Erotica» o “Hung Up”.

Madonna impresionó a la audiencia con múltiples cambios de escenario y vestuario y exhibiciones de luces. Se le unieron en el escenario los artistas brasileños Anitta y Pabllo Vittar.

Disfruta del concierto de Madonna en Rio de Janeiro

Estas fueron las canciones de Madonna en Rio de Janeiro

Act I

Nothing Really Matters

Everybody

Into the Groove

Burning Up

Open Your Heart

Holiday

Act II

The Storm

Live to Tell

The Ritual

Like a Prayer

Act III

Living for Love

Erotica

Justify My Love

Hung Up

Bad Girl

Act IV

Ballroom

Vogue

Human Nature

Crazy for You

Act V

The Beast Within

Die Another Day

Don’t Tell Me

This Little Light of Mine

Express Yourself

La Isla Bonita

Music

Act VI

Madonna

Bedtime Story

Ray of Light

Rain

Act VII

Billie Jean / Like a Virgin

Bitch I’m Madonna

Celebration