Iceage tienen nuevo single, ‘The Holding Hand’

Iceage lanza “The Holding Hand”, su single/vídeo debut como parte del sello Mexican Summer. A lo largo del tema, lo romántico y el deseo son emociones que se acercan tortuosamente – una carrera sin línea de meta. La voz de Elias Bender Rønnenfelt marcha sobre una percusión lenta y el repicar de un carillón de viento y, a medida que entran la abrasadora guitarra y la punzante capa de violines de Nils Gröndahl, la canción crece se eleva hasta alcanzar una cima ruidosa. Las letras de Rønnenfelt llegan hasta unas grandes alturas a pesar de su conocida opacidad: “‘O limp wristed god, limp wristed god // Don’t you know I’m not at a fault in your weakened arms // Knocking on your window is a cavalcade // Pleading for relief, a call to aid.”

El vídeo que acompaña a la canción, dirigido por Anders Malmberg, captura retratos dramáticos de Iceage: Bender Rønnenfelt, Jakob Tvilling Pless, Johan Surrballe Wieth, Dan Kjær Nielsen y el nuevo miembro Casper Morilla Fernandez. “El grupo tiene una presencia impresionante y conmovedora y mi objetivo era crear una experiencia cinematográfica alrededor de reflejos de imágenes que se acercaran a la narrativa y la atmósfera del tema, y lograr que la autenticidad que el grupo irradia esté presente en todo,” comenta Malmberg.