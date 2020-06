IDLES anuncian su nuevo álbum y estrenan single

IDLES acaban de anunciar su altamente esperado nuevo álbum. Con el título de Ultra Mono la banda lanzará su tercer LP el 25 de septiembre en el sello Partisan Records.

La banda de Bristol ha mostrado a todos sus fans la portada del disco y los primeros detalles a través de sus redes:

La continuación del exitoso Joy As An Act Of Resistance (Partisan, 18) viene anticipada por un primer adelanto con el título de “Grounds” que es puro IDLES.

El tema llega junto a un videoclip dirigido por Rob French: