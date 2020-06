Porridge Radio, este viernes en directo con SON Estrella Galicia

La música en directo de los británicos Porridge Radio sonará en streaming este viernes 19 de junio, sobre las 21.00 horas, en las plataformas digitales de SON Estrella Galicia (YouTube, Facebook, Instagram y Twitter). El repertorio que interpretarán los de Brighton estará compuesto, en este orden, por las canciones “Born Confused”, “Eugh”, “Nephews”, “Barks Like A Dog”, “Circling” y “Lilac”. Es decir, dos de su disco “Rice, Pasta And Other Fillers” (2016) y cuatro de “Every Bad” (2020).

Porridge Radio se formaron en 2015 con el liderazgo de la vocalista, compositora y guitarra solista Dana Margolin. La formación se completa con el teclista Georgie Scott, la bajista Maddie Ryall y el batería Sam Yardley. Publicaron sus dos primeros trabajos en 2015, “Misery Radio” (en edición de CD + fanzine, agotada en formato físico) y “I´m Not Sure Anymore” (también, como el anterior, ya solo disponible digitalmente), un doblete de puro DIY que repitieron al año siguiente, con el split “Hello Dog Friendly” (compartido con West America) y el álbum “Rice, Pasta And Other Fillers”, este con la banda al completo.

Esos trabajos, más el single “´O Christmas” (2017), así como ediciones limitadas que les quitaban de las manos (caso del casete “bad breath”, en 2017, cuyas cincuenta copias volaron) les elevaron a sensación local en la escena indie de Brighton y alrededores, con la manera de cantar repetitiva de Dana Margolin convirtiendo en mantras de post-punk letras directas sobre el amor y el aburrimiento. Frente a ellos, audiencias cada vez más numerosas y el boca-oreja haciendo crecer sus grabaciones caseras (“Rice, Pasta And Other Fillers”, por ejemplo, se registró en el cobertizo de un jardín).

Empezaron a despuntar con fuerza a nivel nacional en 2018, al ser listados por ´The Guardian´ entre los “40 best new artists of the year”: de sensación local a secreto británico a voces. Ya en mayo de 2019 protagonizaron una sesión en directo en el programa de Marc Riley en la BBC Radio 6 Music, firmando después, en diciembre, con el sello estadounidense Secretly Canadian, donde han publicado su primer álbum grabado en estudio, “Every Bad” (2020). En él han sabido reflejar sus urgencias, esos derrames de furia sobre bonitas melodías pop que a veces parecen más una compulsión que una elección, con toda la crudeza de la primera Karen O e influencias tan dispares como Charli XCX o The Cranberries.