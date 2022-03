Ina Shai presenta una increíble versión del tema ‘Oh My God’ de Adele

Ina Shai es el nombre artístico de la cantante eslovena Martina Šraj. Una talentosa artista que ha sorprendido con una increíble versión del tema ‘Oh My God’ que Adele incluyera en su último y exitoso 30 (Sony Music), uno de lo más destacados de 2021 en nuestra revista. El disco que supuso su regreso después de una pausa de seis años y en el que refleja la “confusión interna” que experimentó después de su divorcio de Simon Konecki en 2019. Un álbum que sigue la tradición de todos sus lanzamientos que nombra con su edad en el momento de grabarlos, al igual que ocurrió en 21 (2011) ó 19 (2008).

Ina Shai nos presenta su personal y apasionada versión del tema de Adele, de la cual siempre se ha considerado seguidora, como bien demuestra su canal de Youtube donde podemos encontrar algunas otras versiones cono “When We Were Young” o “Hello”. La cover de “Oh My God” ha sido grabada en los legendarios Konk Studios de Londres por el productor Charlie Thomas (Pink Floyd, Paul McCartney, Ella Henderson) bajo el sello Binary Beryl Music, que cuenta en su catálogo con los artistas Ruth Lorenzo, ELE, Verónica Ferreiro y Javier Sánchez. El tema cuenta también entre sus créditos con Viktoria Gerask, una conocida ilustradora daydreamer, el ganador de 5 Grammys Latinos Caco Refojo o Randy Merrill, ingeniero de la propia Adele, Taylor Swift, Olivia Rodrigo y Lady Gaga.

La canción muestra altas cotas de emoción en algunos de sus versos y viaja a nuevos universos gracias a las melodías vocales de la eslovena: “I know that it’s wrong, but I want to have fun. I don’t have to explain myself to you / Sé que está mal, pero quiero divertirme. No tengo que darte explicaciones (…)” en los que como muestra el tema original, afirma que no está dispuesta a justificarse por ser feliz. Algo que se amplifica por estar grabada en vivo, con gran poso del mejor R&B y la importancia presencia del piano, la guitarra y la batería, que la dotan de matices diferentes a los que proponía la toma original de estudio.

Esta no es la primera vez que Ina versiona a un artista popular. Ha interpretado”Starboy” de The Weekend ft Daft Punk poniendo su voz en una cover realizada en colaboración con el productor Vladish, que ha alcanzado con éxito cerca de un millón de reproducciones en Spotify. También ha participado en la preselección al Festival de Eurovisión representado a su país. Su EP de debut “Overload”, le valió el puesto de “artista de la semana” en BBC Radio London, que la consideró como un talento a tener en cuenta. Su último lanzamiento es el sencillo “What Is”.

El video para la versión de “Oh My God” ha sido grabado en directo en los propios Konk Studios bajo la dirección de Cat Couture /Amoroso Films, una destacada realizadora de la escena londinense. Puedes verlo en Youtube y escuchar la canción en todas las plataformas digitales.

Escucha la versión de Ina Shai en directo desde Konk Studios de “Oh My God” de Adele