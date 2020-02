BTS nos visitan, recomendaciones para adquirir las entradas

BTS han confirmado su presencia en nuestro país el próximo mes de julio. La banda coreana de k-pop, todo un fenómeno global, tal y como han constatado sus discos de Love Yourself, que derivaron en el recopilatorio Answer.

Como decimos, BTS estarán en España el próximo verano, concretamente en Barcelona, con dos noches dentro de su gira europea. Te recordamos todas las fechas:

3 y 4 de julio – Londres, Reino Unido – Twickenham Stadium

8 de julio – Roterdam, Holanda – Stadium Feyenoord

11 y 12 de julio – Berlín, Alemania – Olympia Stadium

17 y 18 de julio – Barcelona, España – Estadi Olímpic Lluís Companys

Si quieres ser de los primeros en adquirir las entradas, la promotora Live Nation ha puesto a disposición de todos los fans del grupo una serie de consejos que enumeramos a continuación:

Para ser el/la primero/a en enterarte de la información de BTS, regístrate en Mi Live Nation (www.livenation.es/login) y haz clic en ? para marcar como artista favorito a BTS.

¡A.R.M.Y atentos/as!

1. ACTUALIZA TUS DATOS EN TU CUENTA

Primer paso fundamental, tu cuenta en ticketmaster.es. Si ya tienes una cuenta creada, revisa que tus datos estén actualizados. Datos personales, de contacto… y sobre todo, de dirección. Inicia sesión en Tu Cuenta, entra en ‘MI PERFIL’ y a la izquierda, en AJUSTES, podrás revisar todos estos campos de información. No olvides revisar ‘EDITAR PERFIL’ y ‘EDITAR DIRECCIÓN’ para que durante el proceso de compra no tengas ningún imprevisto.

Los datos de pago no podrás guardarlos en tu cuenta Ticketmaster por cuestiones de seguridad. Así que, es muy importante que el día de la venta de entradas tengas tus datos a mano para introducirlos en el momento.

Si todavía no tienes cuenta Ticketmaster… ¡Créate una ya!

¡Y no te olvides de la contraseña!

También es crucial que recuerdes bien cuál es la contraseña de tu cuenta Ticketmaster antes del día de la salida a la venta. ¡Así no perderás ni un solo segundo!

Es posible que la hayas olvidado… ¡Y después vienen las prisas! Comprueba que la recuerdas, y si no… cámbiala por una más fácil. ¿Dónde puedes hacer todo esto? Muy fácil:

Solicita el restablecimiento de tu contraseña haciendo click en ¿Has olvidado tu contraseña? El sistema de Ticketmaster te enviará un email automático de recuperación con una contraseña temporal. ¡Introdúcela manualmente! Tal y como te aparece en el email. Después, podrás cambiarla por una contraseña personalizada en ‘MI PERFIL’ > ‘Editar detalles de contacto’ y si sigues un poquito más hacia abajo, verás el apartado ‘Editar contraseña’.

¡Primer paso completado!

2. CONOCE LOS CANALES DE VENTA E INFORMACIÓN OFICIALES

¡Que no cunda el pánico! Sabemos que muchas veces esto crea confusión. ¿A quién le preguntamos los precios de las entradas? ¿A quién le contamos que queremos entradas VIP para BTS? Y la pregunta del millón… ¿DÓNDE COMPRO LAS ENTRADAS? Hay que saber muy bien quiénes somos los canales oficiales tanto para consultar la información real como para adquirir las entradas auténticas.

¿Quiénes somos los canales oficiales?

1. Big Hit Entertainment

2. BTS

3. Live Nation España

4. Ticketmaster España

Si ves entradas ofertadas en webs distintas a las que te mencionamos… ¡No caigas! Sólo las podrás adquirir por estos canales autorizados para la venta oficial de entradas de BTS.

3. CONECTIVIDAD

Revisa bien tu conectividad. Es algo que Jimin siempre comprueba antes de conseguir entradas. ¿Tienen batería? ¿Una buena conexión a Internet? ¿Tu navegador está actualizado? PERFECTO. A nivel tecnológico ya estás preparado/a.

No importa si varios dispositivos están conectados a la misma red Wi-Fi: ten en cuenta que puede ralentizar tu conexión a Internet pero lo importante es que utilices un único dispositivo (el que más confianza te inspire) y controles tus nervios hasta el final.

¡TEN CUIDADO!

Que no se te ocurra utilizar a la vez tu tablet, tu móvil, tu ordenador TODO a la vez… para ver por dónde entras más rápido a la compra de entradas. No llegarás más rápido en la cola virtual. Al contrario: cada dispositivo que pongas en la cola virtual hará que hagas cola…¡Contigo mismo/a! Así que, de todos tus dispositivos elige el que nunca te falla y ten paciencia.

4. ACCEDE A LA COMPRA A LA HORA PUNTUAL

Ni media hora antes, ni un minuto después… accede puntual a esa hora. La cola virtual puede activarse automáticamente unos minutos antes de la venta si detecta un gran volumen de fans visitando nuestra página web para conseguirlas. Comenzarás a hacer cola a partir de la hora exacta en la que empieza la venta. ¡Que no te puedan las ganas!

5. QUÉ HACER CUANDO ESTÁS ESPERANDO

Una vez que estés dentro de la cola virtual, calma. Piensa en J-Hope. Sabemos que los nervios se apoderan de ti, pero recuerda bien estas palabras: NO LE DES A F5.

No actualices la página mientras estés en la cola virtual. Si lo haces, perderás tu puesto en la cola y volverás a empezar el proceso. Paciencia, paciencia… Hay que tener esperanza. Sabes perfectamente que sois miles y miles de ARMYs deseando ver a BTS. Mantén la calma y no pierdas tu objetivo de vista.

6. UTILIZA SÓLO UN NAVEGADOR

¡V no se la jugaría ni de broma! ¡Que quiere verte en julio en Barcelona! Así que, más vale ser sensato/a y al igual que con los dispositivos…utiliza el mismo navegador durante el proceso de compra y no intentes habilitar dos compras paralelas mediante navegadores distintos ya que puedes experimentar problemas. ¡Y no queremos problemas!

7. UNA VEZ QUE TENGAS TUS ENTRADAS, CALMA

Ya tienes tus entradas. Has puesto el número de tarjeta, las has pagado… Vale, calma. Es posible que tarde un ratito en aparecer en tu cuenta Ticketmaster o que el email de confirmación de compra tarde unos minutos.

¡Pero no sufras! Las tendrás en tu correo electrónico cuando finalices la compra y también estarán en tu cuenta de Ticketmaster España en el apartado de MIS ENTRADAS. No olvides revisar tu bandeja de correo no deseado por si se despistan tus entradas. Pero paciencia, que llegarán.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Dónde podré comprar las entradas?

Las entradas estarán a la venta en livenation.es y ticketmaster.es

No tengo tarjeta de crédito. ¿Puedo usar la tarjeta de crédito de otra persona para comprar con mi cuenta de Ticketmaster?

Sí, puedes usar la tarjeta de crédito de otra persona. Necesitarás tener toda la información y la tarjeta contigo durante todo el proceso de compra.

ACCESIBILIDAD

¿Habrá entradas para Personas con Movilidad Reducida?

Sí, las entradas de Persona con Movilidad Reducida deben comprarse por teléfono: 932 88 70 33

¿Las Personas con Movilidad Reducida pueden ir al concierto acompañas?

Sí, las Personas con Movilidad Reducida pueden ir con un acompañante que también debe comprar su entrada de Acompañante de Persona con Movilidad Reducida por teléfono: 932 88 70 33

¿Hay transporte público hasta el estadio accesible para Personas con Movilidad Reducida?

Todos los autobuses (150 ?? 13 – 55) de TMB están adaptados para Personas con Movilidad Reducida. Puedes consultar más información aquí:

https://www.tmb.cat/es/barcelona/accesibilidad-movilidad-reducida

¿Están permitidas las sillas de ruedas eléctricas dentro del estadio?

Si, todos los tipos de las sillas de ruedas están permitidas dentro del estadio.

¿Hay baños habilitados dentro del estadio para Personas con Movilidad Reducida?

Sí, los servicios del estadio están habilitados para Personas con Movilidad Reducida.

¿Hay parking cerca o dentro del estadio habilitado para Personas con Movilidad Reducida?

Hay plazas próximas al estadio de uso exclusivo para personas con la tarjeta de aparcamiento con movilidad reducida. Esas plazas son limitadas por lo que recomendamos subir en taxi y/o en autobús.

¿Es posible reservar el parking para Personas con Movilidad Reducida?

No.