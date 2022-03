El 20 aniversario de Azkena Rock Festival se cierra con The Afghan Whigs, Jerry Cantrell, The Toy Dolls y más

El 20 aniversario de Azkena Rock Festival será una edición especial de tres días de música en un regreso a las raíces del festival que tendrá lugar en Mendizabala los días 16, 17 y 18 de junio.

Tras una primera tanda de nombres que contaba con Patti Smith, The Offspring, Brian Wilson, Social Distortion, la leyenda del country Emmylou Harris, o una pionera del rock como Suzi Quatro, y bandas especialmente queridas por el público del festival como L7, Drive-by Truckers, Fu Manchu o Daniel Romano, llega la guinda con la incorporación de The Afghan Whigs, Jerry Cantrell, Hiss Golden Messenger, Michael Monroe, Israel Nash, The Toy Dolls y Soziedad Alkoholika, como artistas destacados dentro de la larga lista de nuevas confirmaciones.

Cartel completo de Azkena Rock Festival

Jueves, 16 de junio

THE OFFSPRING – FU MANCHU – THE TOY DOLLS – MORGAN – HISS GOLDEN MESSENGER – MORGAN WADE – DIRTY HONEY

Viernes, 17 de junio

THE AFGHAN WHIGS – SOCIAL DISTORTION – DRIVE-BY TRUCKERS – JERRY CANTRELL – SOZIEDAD ALKOHOLIKA – LIFE OF AGONY – ILEGALES – DELIRIUM TREMENS – ADIA VICTORIA – MAD SIN – CHUCK PROPHET AND THE MISSION EXPRESS – THE FAITHLESS – NUKORE

Trashville: KLINGONZ – LA PERRA BLANCO – LOVESICK DUO – TIBURONA

Sábado, 18 de junio

PATTY SMITH AND BAND – EMMYLOU HARRIS – SUZI QUATRO – MICHAEL MONROE – BLACK MOUNTAIN – RYLEY WALKER – ISRAEL NASH – DANIEL ROMANO’S OUTFIT – ROBYN HITCHCOCK & LOS DEL HUEVOS BAND – DEWOLFF – VULK – JOSEBA IRAZOKI ETA LAGUNAK – WICKED WIZZARD

Trashville: MESSER CHUPS – OH! GUNQUIT – SUICIDE GENERATION – NEGRA CUCARACHA TERRORFOLK



Abonos para Azkena Rock Festival



Bono: 145€

Bono + camping: 160€

Camping 4 noches: 15€

Entrada de día: a la venta el lunes 14 a las 9:00am jueves: 45€ y viernes y sábado: 65€

Disponible a plazos

Venta: www.azkenarockfestival.com y www.seetickets.com/es