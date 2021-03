Inhaler, la banda del hijo de Bono U2, pone fecha a su primer disco

Inhaler son Robert Keating en el bajo, Ryan McMahon en la batería, Josh Jenkinson a la guitarra solita y Elijah Hewson en la voz y la guitarra rítmica, hijo de Paul Hewson, vocalista de U2. Cuatro amigos que comparten su amor por las líneas de bajo sucias, los ritmos fuertes y las melodías infecciosas que se mezclan con paisajes sonoros psicodélicos y a los que pudimos disfrutar en directo el pasado año en nuestro país.

Su disco iba a grabarse en la primavera de 2020, pero la pandemia hizo que se retrasara. Finalmente anuncian It Won’t Always Be Like This’ para el 16 de julio, un trabajo para el que los irlandeses convierten su promesa inicial en algo especial, un álbum repleto de ritmos indie-rock e himnos que se elevan. “Hemos tenido la oportunidad de explorar nuestro sonido” dice Hewson.

El debut de Inhaler viene anticipado por ‘Cheer Up Baby’, un corte épico corte para corear es uno de los temas más antiguos de la banda, que, en las sesiones de grabación con su colaborador de siempre, Antony Genn, se refrescó con una actitud renovada. “Es un gran tema pop”, dice Hewson. “Nos lleva atrás a las raíces del grupo”. “Tiene esa sensación de buen rollo, de clásico con el que esperamos todo el mundo se pueda sentir identificado de alguna manera”, dice McMahon. El video de ‘Cheer Up Baby’, con una actuación enérgica y salpicada de pintura de la banda, ha sido dirigido por Joe Connor (Biffy Clyro, The Rolling Stones y Coldplay).

Estas son las canciones del debut de Inhaler

1. It Won’t Always Be Like This

2. My Honest Face

3. Slide Out The Window

4. Cheer Up Baby

5. A Night On The Floor

6. My King Will Be Kind

7. When It Breaks

8. Who’s Your Money On? (Plastic House)

9. Totally

10. Strange Time To Be Alive

11. In My Sleep