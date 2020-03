Inhaler (Sala Shoko) Madrid 28/02/2020

Elijha Huwson lleva en la sangre el oficio, el hijo de Paul Hewson más conocido como Bono de U2, es el líder de este proyecto con el que quiere demostrar que el talento no se hereda tan solo. La formación la completan Josh Jenkinson a la guitarra, Rob Keating al bajo y Ryan McMahon a la batería, amigos desde el colegio adoptaron el nombre de Inhaler allá por 2015. Un par de años más tarde, y con un padrino de lujo como Noel Gallagher, arrancan su gira europea con la primera parada en Madrid.

La sala Shoko fue el escenario perfecto para que los irlandeses desplegaran su música de influencias ochenteras, buceando entre sonidos de bandas como The Stone Roses, New Order y Echo and The Bunnymen, y el rock de Editors y White Lies, una apuesta de altas intensidades.

Una nueva ola de jóvenes bandas que emanan sobre todo del país británico, están haciendo resurgir este género que parece haber estado en la sombra los últimos años. Bandas como Fontaines D.C., Shame o Sports Team devuelven el espíritu rock de aquel Madchester que nunca habíamos olvidado y que está más vivo que nunca.

Con unas tímidas palabras en castellano se defendía Elijah y comenzaba el bolo destilando la potencia de su guitarra y una delicada y profunda voz, añadiendo los fuertes golpes de batería y una intensidad al bajo que en su conjunto empastan maravillosamente.

El grupo aún no cuenta con un LP, pero intuimos que pronto lanzarán material, ya que nos adelantaron nuevos temas como “Fallin in” además de los singles ya publicados y demos como “There’s no other place” y la dulce “Ice cream sundae” uno de los temas más coreados.

El público respondía con “It won’t be always like this”, “We have to move on” y “My honest place” con la cerraban la noche, dos temas que nos recuerdan también a los inicios de U2, precisamente allí se concentraban muchos de los fans de la mítica banda de Bono, que subían la media de edad y que habían traído incluso a sus hijos.

No hay duda del talento de estos jóvenes, la pose de Elijah evidencia su madera de líder, sus movimientos de crooner rockero, su desvergonzada actitud y su empatía con el público nos demuestran que quizás estamos ante el Alex Turner de una nueva generación.

Inhaler han sido nombrados como uno de los sonidos del 2020 por la BBC, tienen un gran reto por delante, y por lo que pudimos comprobar en directo, poco les va a faltar para pegar el estirón.