Mogwai comparten concierto completo en KEXP

Mogwai acaban de publicar su nuevo disco, As The Love Continues, álbum que ha contado con la colaboración de aristas como Atticus Ross, de Nine Inch Nails y el saxofonista Colin Stetson y que les ha llevado a lo más alto de las listas de ventas británicas por primera vez en su carrera.

Los escoceses han estado participando en la popular radio de Seattle, Washington KEXP FM dentro de sus sesiones At Home.

Estas fueron las canciones interpretadas:

Ceiling Granny

Dry Fantasy

Ritchie Sacramento

How to be a Werewolf

Disfruta del concierto de Mogwai en KEXP