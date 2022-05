Interpol avanzan nueva canción, ‘Fables’

Interpol regresan con su séptimo álbum de estudio, The Other Side of Make-Believe, que se publica el 15 de julio en Matador / Popstock.

Un trabajo grabado con los productores Flood & Moulder en Battery Studio en Londres, quienes están detrás de algunos de los trabajos más interesantes editados en la década de los 90. Por sus manos han pasado discos de Depeche Mode, Nine Inch Nails, PJ Harvey, U2 o The Smashing Pumpkins.

El álbum abre un nuevo camino para el grupo: paralelamente a la exploración de las siniestras corrientes subterráneas de la vida contemporánea, las nuevas canciones de están impregnadas de anhelo pastoral y de una nueva gracia. Los serpenteantes arreglos de guitarra de Daniel Kessler se elevan hacia el cielo, Samuel Fogarino desmenuza su precisión percusiva en extraños metros, mientras que la sonora voz de Paul Banks desprende una vulnerabilidad que probablemente pillará desprevenidos a la mayoría de los fans de la banda de toda la vida.

Interpol ya han anticipado dos de sus canciones, que venían acompañadas de una película de dos partes dirigida por Van Alpert (Post Malone, Machine Gun Kelly): “Toni” y “Something Changed”.

Ahora estrenan un tercer adelanto del disco, “Fables”,

Escucha ‘Fables’ de Interpol

Conciertos de Interpol

La gira de los norteamericanos tiene dos paradas en nuestro país, en Barcelona concretamente, donde estarán actuando los días:

8 de junio – Barcelona, Spain @ Sala Apolo

9 de junio – Barcelona, Spain @ Primavera Sound