She & Him anuncian su primer disco en siete años

She & Him están de regreso con el que será su séptimo disco. El proyecto de Zooey Deschanel (She) & M. Ward (Him) anuncia Melt Away: A Tribute to Brian Wilson, en el que se sumergirán en el extenso cancionero del legendario artista, líder de The Beach Boys, ofreciendo fascinantes y deliciosos nuevos giros en clásicos consagrados y gemas pasadas por alto por igual. Estas catorce canciones están impregnadas de la magia familiar que los fanáticos de She & Him conocen y aman, abriendo una nueva ventana al icónico catálogo de Wilson. Wilson incluso aparece en una canción con Zooey y M. Ward para el álbum, “Do It Again”.

“En la primavera de 2020, comenzamos una lista de nuestras canciones favoritas de Brian, una lista muy larga ”, explica el dúo. “ Elegimos canciones sin tener en cuenta su desempeño en las listas. Las oscuras nos golpean tan fuerte como las canciones más populares, y todas están maduras para volver a imaginarlas, reinterpretarlas y reinventarlas. Brian escribe canciones de belleza, soledad y vulnerabilidad mejor que nadie, y al secuenciarlas junto a canciones populares de confianza, amor y diversión, crea una imagen más completa de la vida en la tierra. ”

Brian Wilson comenta sobre ‘ Melt Away’ : “Zooey y Matt hicieron versiones alucinantes de nuestras canciones. Las armonías son hermosas y correctas. ¡Me encanta este disco!”.

El primer sencillo del álbum, “Darlin’”, viene acompañado de un video inspirado en QVC dirigido por Lara Jean Gallagher.

Escucha ‘Darlin” de She & Him