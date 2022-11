Interpol estrenan el vídeo de ‘Passenger’

El pasado mes de julio llegaba el nuevo disco de Interpol, The Other Side Of Make-Believe (Matador / Popstock!). Un nuevo camino para el grupo: paralelamente a la exploración de las siniestras corrientes subterráneas de la vida contemporánea, las nuevas canciones de están impregnadas de anhelo pastoral y de una nueva gracia. Los serpenteantes arreglos de guitarra de Daniel Kessler se elevan hacia el cielo, Samuel Fogarino desmenuza su precisión percusiva en extraños metros, mientras que la sonora voz de Paul Banks desprende una vulnerabilidad que probablemente pillará desprevenidos a la mayoría de los fans de la banda de toda la vida.

Ahora comparten el vídeo de «Passenger», una de sus grandes canciones. Un clip que llegó de manera inesperada. Jamie McDonald, fanático de Interpol desde hace mucho tiempo, había estado experimentando con la animación y produjo el video por su cuenta, sintiendo una conexión especial con la canción. Después de compartirlo en una de las páginas sociales de la banda, esta lo vio, le encantó y preguntó si podían usarlo como video oficial.

Jamie McDonald comentó: “Passenger me habló. Tan pronto como lo escuché, me inspiré. La idea detrás del video musical visualmente es la de un sueño febril. Estamos explorando el subconsciente, profundizando en los sueños y profundizando aún más en las pesadillas. Este es realmente un proyecto de pasión para mí».

Disfruta del vídeo de ‘Passenger’ de Interpol

Foto: Ebru Yildiz