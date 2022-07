Interpol – The Other Side Of Make-Believe (Matador)

Quienes asistimos al nacimiento del fenómeno Interpol, no dejamos de añorar el impacto que supuso la llegada de Turn On The Bright Lights (Matador, 2002) y Antics (Matador, 2004), dos hitos difíciles de reeditar. A pesar de ello y de algún que otro disco menor, la formación de Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino ha sabido encontrar su propio camino y evolucionar hacia un personal estilo que les hace únicos en lugar de encallar en la nada, como muchos de sus contemporáneos.

Todo cambió con la salida de su bajista Carlos Dengler, que supieron capear con audacia, dejando atrás las continuas reminiscencias y referencias que se citaban desde su irrupción y encontrando un sonido que asientan en The Other Side Of Make-Believe, que no es solo un paso más tras el convincente Marauder (Matador, 2018), sino que se muestra como una sólida apuesta de presente y futuro.

Lo nuevo de Interpol ha contado con la producción del venerado Flood, quien dejado a un lado la crudeza de su antecesor, ayuda a que esa fusión de su lenguaje cinematográfico de tonos en blanco y negro, y alguna que otra sacudida, consigan los matices suficientes para hacer del disco un notable regreso que a lo largo de los once cortes que contiene, pasa por diferentes estados. La intro a piano de «Toni» abre una caja llena de claroscuros que pronto ondulan junto a la guitarra y la bella melodía de «Fables», cuyo tono se amplía en la irresistible «Into The Night».

La contundente base rítmica de «Mr. Credit» da paso a un mantra marca de la casa y a la sombría belleza de «Something Changed», otro de los puntos álgidos del conjunto. Como también lo son el post-punk de «Gran Hotel», la oscuridad de «Big Shot City» o el cierre a la altura con mensaje incluido que es «Go Easy (Palermo)»: “Continuaré empujando hacia adelante, todos los obstáculos en mi camino han ido cayendo”.

