Isasa anuncia su cuarto disco adelantando ‘Océano’

Isasa regresa en 2021 con el que será su cuarta referencia. Ya lleva tres discos a la espalda, cada uno de los cuales se puede plantear como una confrontación a un desafío artístico. Las Cosas (2015) es algo entre él y su guitarra acústica: sus dedos, un slide, seis cuerdas de acero y una caja de madera. Los Días (2016) aborda una cuestión más amplia: cómo afrontar las exigencias del estilo American Primitive.

Al igual que Fahey, Rose y Jones, Isasa construyó un álbum basándose en una secuencia coherente de guitarra y banjo para expresar sus experiencias más personales. Basándose en las imágenes, sonidos y sabores de Madrid, conforma un diario en verso escrito con todo lo que que conlleva el dominio de una segunda lengua.

Después de hacer este disco, Isasa giró por Estados Unidos y tocó en The Thousand Incarnations Of The Rose, festival que reunió a personalidades del pasado, presente y futuro de la guitarra American Primitive en Takoma Park, la ciudad donde nació el creador original del estilo, John Fahey. Con Insilio (2019), comenzó a mirar más allá de esa variante, trabajando con estilos de raga indostaní e incluyendo nuevas texturas instrumentales.

Ya está disponible “Océano”, el primer single de su próximo disco, titulado Isasa, que verá la luz el próximo 5 de marzo. Ya puedes hacer el pre-order del disco aquí. El océano es un tema recurrente en las composiciones de guitarra con cuerdas de acero. El guitarrista brasileño Bola Sete llamó así a uno de sus grandes discos y el fingerpicker estadounidense Glenn Jones no solo ha hecho referencia al mar, sino que ha utilizado sus sonidos en su propia música. Isasa ha tenido que cruzar el océano para visitar a su familia en Uruguay y para tocar en Canarias y Estados Unidos, por lo que tiene sentido que la canción más larga e intrincada de la cara A lleve el nombre de “Océano”.

El vídeo llega de la mano del realizador Marcel Juan, que nos habla del océano a partir de la interacción de los protagonistas de la pieza, lejos del mar, los barcos y los peces. Una historia a seguir de cerca, por lo que pueda surgir.