Tune-Yards tendrán nuevo álbum en primavera

Tune-Yards han dado a conocer los detalles de su quinto álbum de estudio: sketchy. El disco, que contiene 11 temas entre los que se incluye el single lanzado el año pasado ‘nowhere, man’, se publicará este 26 de marzo de 2021.

La banda de Merrill Garbus y Nate Brenner publican un nuevo single, ‘hold yourself.’ junto a un videoclip dirigido por Basa Studio.

Bajo las capas de sonido de ‘hold yourself.’ se encuentran las letras más explícitas que Garbus jamás ha escrito; un momento lúcido de dolor y rabia que prende lentamente y se construye desde la tranquila introducción de la canción hasta su explosiva culminación. “Esta canción trata sobre la sensación de sentirme totalmente traicionada por la generación de mis padres y, al mismo tiempo, darme cuenta de cómo estamos traicionando al futuro”, explica Garbus.

El último lanzamiento de Tune-Yards, I can feel you creep into my private life, fue una pregunta autorreflexiva que marca el final de una década de indie polifónico y franco. Desde 2009 hasta 2018, Tune-Yards (Merrill y su colaborador, Nate Brenner) han publicado cuatro álbumes con gran recepción de la crítica, girado por el mundo constantemente, y compuesto la banda sonora psicodélica de la obra maestra surrealista de Boots Riley Sorry To Bother You. “Realmente estábamos apurándonos todo el rato”, reflexiona Merrill. “Y cuando nos apuramos, somos cómplices de un sistema en el que no creo”.