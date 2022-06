Libro: AUMBABULUBA BALAMBAMBÚ. La Edad De Oro Del Rock And Roll (La Felguera)

El pop es un estado de ánimo, es un súbito pellizco en el estómago, es un grito que sale de lo más adentro del estómago, es perder el norte mientras tarareas ESE estribillo, es tunearte como tu artista favorito y salir a bailar, es romantizar un circo de espectros, es algo que no se puede contar, se tiene que vivir, y eso es entre otras muchas cosas es lo que define las tres letras que son capaces de sacarnos una sonrisa si las ponemos juntas: P.O.P.

Nik Cohn estuvo allí, en el meollo del asunto, en el preciso momento en que el pop arrasó con todo y los jóvenes se dejaron arrastrar por esta avalancha de sonido que regeneraba todos aquellos soniquetes demodés que aburrían al más pintado. Cohn sitúa el advenimiento de este género (más que género, podríamos hablar de una ruptura, una brecha profunda tanto social como económica que instauró el rentable concepto de “juventud” como agente disruptivo) allá por los cincuenta, en una mezcla entre R&B y Rock & Roll.

Partiendo de la asimilación por parte de la clase media blanca y norteamericana de los compases de la música negra, nuestro autor mapea la edad de oro del género en este estupendo y referencial ensayo AUMBABULUBA BALAMBAMBÚ. La Edad De Oro Del Rock And Roll (La Felguera, 2022) que ahora se vuelve a editar (un primor de edición) con prólogo de Kiko Amat. El libro fue publicado en su momento por la editorial Nostromo en 1973 y Círculo De Lectores en 2003, pero en esta edición se ha mantenido la traducción de Nostromo a cargo de Silvia Palacios Ucelay y Manuel Arroyo-Stephens. Gran traducción para acabar de redondear un rescate excelente.

Como se ha comentado más arriba, el pop generó renovadas ilusiones para la gente joven. Porque la juventud es la fuerza transformadora de la sociedad, o debería serlo siempre, y el pop interpelaba a la chavalada. Desde los despachos de los sellos discográficos supieron muy bien capitalizar ese estruendo, y de esta forma dando origen a perfectos productos de márquetin como las grandes figuras de Elvis Presley, Eddy Cochran, Bill Haley entre otros. Talento y cheques al portador. Fantasías y realismo capitalista. Nik Cohn repasa someramente la trayectoria de todos ellos, y lo hace con un estilo desenfadado, culto pero alejado del tono con ínfulas. Por fin se podía hablar de música sin caer en el rictus grave, perdiendo, de esta manera, el respecto a unos músicos que, en muchas ocasiones, no dejaban de ser meras caricaturas con el paso del tiempo. En este sentido, leyendo estas páginas me he acordado mucho de Patricia Godes, una mujer letrada en estas lides, y que casi siempre busca el distanciamiento con la estrella del pop para poder hacer uso del sentido del humor, algunas veces irónico o caustico.

Las páginas avanzan y uno no puede dejar de leer y sentir curiosidad en cómo el twist fue la alternativa a la locura generalizada del nuevo ritmo, y el perfecto escaparate para la gente guapa y snob; se hace escala en el apasionante mundo del soul con figuras como James Brown, Tina Turner o Ray Charles (“Lo que tenía de emocional expresaba exactamente el odio y la agresividad de la vida del negro”), y de qué manera todo hizo ¡BUM! con la aparición de los The Beatles (ángeles) y los The Rolling Stones (demonios de morros rosas). Un libro apasionante.

