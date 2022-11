Jacob Banks agota las entradas de su concierto de Madrid

Jacob Banks nació en Nigeria y se trasladó a Inglaterra (Birmingham) a la edad de trece años. Entró en la veintena cantando, tocando la guitarra y componiendo canciones, participando en las noches de micrófonos abiertos de las salas de la ciudad y ganándose rápidamente un buen número de seguidores gracias a su imponente presencia como vocalista y al atrevimiento de sus letras íntimas. Fue definiendo su estilo a partir de ricas texturas rítmicas, un teclado 808, grooves de inspiración africana y una gran disposición hacia el soul. Debutó con el EP “The Monologue” (2013), tan bien recibido que pronto se vio abriendo en el Reino Unido para Emeli Sandé, Sam Smith y Alicia Keys.

En noviembre de 2018 publicó su primer LP, The Village, dividido en dos partes, el Chapter 1 como celebración de su infancia en África y el Chapter 2 enfocado a su vida occidental. Entre 2019 y 2020 lanzó seis singles y en 2021 su cuarto EP, For My Friends. Finalmente, su segundo disco, Lies About The War se publicó el pasado agosto y lo estará presentando en Madrid el próximo 25 de noviembre.

El soulman nigeriano-británico ha agotado las entradas de su concierto en la sala Cool de Madrid donde contará con la australiana Meg Mac como telonera.