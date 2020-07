JARV IS… – Beyond The Pale (Rough Trade/Popstock!)

Antes de convertirse en ese tipo esquivo y algo alejado del mundo de la música que reside en París, Jarvis Cocker capitaneo a Pulp (con constancia, convicción y paciencia titánicas) durante toda la década de los noventa y hasta convertir a su banda en uno de los pilares fundamentales del mejor Britpop. Tras la disolución del grupo de Sheffield, el espigado vocalista inició una carrera en solitario que dejó dos buenos títulos como fueronJarvis (Rough Trade, 06) y Further Complications (Rough Trade, 09). El músico protagonizó después algún que otro proyecto puntual sin demasiada convicción ni trascendencia, hasta que su última ocurrencia derivó en la composición de material para su presentación en directo, a finales de 2017, en el festival Norður og Niður que Sigur Rós organizan en Islandia. Una aventura que finalmente se ha materializado en un nuevo disco con la inconfundible y carismática impronta del autor, ahora bajo el nombre de JARV IS… y terminando así con once años de silencio.

Los motivos que han propiciado la entrega podrían hacer pensar que éste no es sino otro capricho o una nueva rareza con la que el británico adorna su trayectoria, pero lo cierto es que el resultado huye diametralmente de esa hipótesis. Beyond The Pale (Rough Trade, 20) no solo es un trabajo en firme, sino que resulta ser uno excepcionalmente brillante que nos devuelve en esplendor a unos de los mayores talentos de su generación. Las cualidades que Cocker blandió en Pulp hasta tornarlos en mito salen a relucir en el presente álbum, desde su afilada lírica a esa interpretación sensual, profunda y arrebatadora con la que hipnotiza y arrastra al oyente. Todo convenientemente actualizado, con la presencia de sintetizadores y una determinante capa de electrónica retratando el aspecto de la criatura, además de manejar a antojo su particular elegancia de mercadillo.

La referencia se abre con el single “Save The Whale”, un medio tiempo contenido y crítico con las nuevas tecnologías en donde el cantante juega (con acierto) a ser Leonard Cohen. El trazado continúa con “MUST I EVOLVE?”, pieza descomunal, oscurecida y de apocalíptica e inteligente letra que crece imparable a lo largo de casi siete minutos, hasta convertirse en un tren a punto de descarrilar. Por su parte, el dramatismo bailable de “Am I Missing Something?” podría haber encajado igual en His ‘N’ Hers (Island, 94) que en This Is Hardcore (Island, 98), mientras que “House Music All Night Long” es la habitual e irresistible composición de Cocker y “Sometimes I Am Pharaoh” presume de instrumentación pesada y tintes industriales. El autor se pone el traje de crooner en “Swanky Modes” para ejecutar una preciosa canción de ritmo lento y sedoso (y que podría haber pertenecido a Nick Cave), y se reserva los seis minutos de la popera y pegadiza “Children Of The Echo” como cierre triunfal.

Beyond The Pale (Rough Trade, 20) contiene sólo siete canciones –extensas y desarrolladas con seguridad y convicción–, pero la ausencia de relleno que rebaje el nivel hace que el contenido cunda excepcionalmente, hasta saciar y satisfacer totalmente a los seguidores del artista. Se trata de una obra mayúscula, directa en consecuencias pero plena en detalles significativos, que funciona como conjunto y también escudriñando cada uno de sus componentes y elementos. Acompañado de Serafina Steer (arpa, teclados, voz), Emma Smith (violín, guitarra, voz), Andrew McKinney (bajo), Jason Buckle (sintetizadores) & Adam Betts (batería), Jarvis Cocker da un autoritario golpe de efecto. Porque el inglés puede llegar a ser un creador tremendamente holgazán, pero con este elepé demuestra que mantiene el talento intacto y es capaz de reverdecer laureles, justo en el momento en el que le apetezca volver a lucir esa corona que aún podría pertenecerle.

Escucha JARV IS… – Beyond The Pale