JARV IS… nos presenta la remezcla de ‘House Music All Night Long’

JARV IS… anuncia el lanzamiento su álbum debut Beyond the Pale, que estará disponible a partir del próximo mes de septiembre (ha sido retrasado) de la mano de Rough Trade Records en LP/CD/Cassette. Esta es la primera música que saca Jarvis Cocker desde el álbum de Further Complications de 2009.

JARV IS… es un grupo formado por Jarvis Cocker (voz, guitarra, percusión), Serafina Steer (arpa, teclados, voz), Emma Smith (violín, guitarra, voz), Andrew McKinney (bajo, voz), Jason Buckle (sintetizadores & sonidos electrónicos) y Adam Betts (batería, percusión, voz).

Una de sus canciones, “House Music All Night Long” acaba de estrenar la remezcla setentera a cargo de Chilly Gonzales & Naala.