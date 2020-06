The Posies estrenan dos nuevas canciones

The Posies realizó el pasado sábado un concierto exclusivo de la mano de SON Estrella Galicia. Durante el mismo, Ken Stringfellow (desde Francia) y Jon Auer (desde Canadá) decidieron adelantar en directo dos temas inéditos de su próximo trabajo: ‘Sideways’ y ‘Dark Side of Light’.

Además de estos dos nuevos adelantos, The Posies interpretaron clásicos como ‘Dream All Day’, ‘Solar Sister’ o ‘Flavor of the Month’ de su obra cumbre ‘Frosting on the Beater’, y también versionaron ‘Thirteen’ y ‘The Ballad Of El Goodo’ de Big Star, la mítica banda de Alex Chilton fundada en los 70.

Estas fueron las canciones interpretadas:

Dream all day

Ontario

Flavor of the Month

Sideways – NEW

Dark side of light – NEW

Thirteen – BIG STAR

The ballad of El Goodo – BIG STAR

Solar sister