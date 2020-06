Papaya regresan con ‘David’

Papaya están de vuelta con “David”, su nuevo single que llega después de su disco Corazón Abierto (2018) y de su versión de Roberto Carlos “Amigo“.

“Una canción llena de energía en la que, con humor, nos reímos de nosotros mismos, de nuestras quejas hechas desde la comodidad y la bohemia. Jugando entre la insustancialidad y la actualidad, hemos desarrollado este tema en el que desplegamos nuestra faceta más rockera y directa para volver con más fuerza que nunca”

“¿Quién mantiene a nuestro planeta si voy a fiestas insustanciales?” Frases como esta definen claramente de qué va este petardazo, pegadizo y popero que nos presentan Papaya. Ya estamos acostumbrados a que este grupo juegue con los estilos y a que los condimente con su jugo papayesco para enamorarnos.

Palabras de Yanara Espinoza que nos cuenta de qué trata la canción y sus fuentes de inspiración:

“La canción, como siempre hago, es una mezcla de realidad, ficción y de varias historias a la vez. Hablo de los locos de mi antiguo barrio, también consumidores de cocaína, en especial de mis amigos David y Javi y tantos más de este país. También de fiestas insustanciales a las que voy sintiéndome culpable por no aportar mucho más a esta sociedad, tan solo palabras y sentimientos en forma de canciones.

Cierta culpabilidad se apodera de mí cuando salgo e invierto mil horas en la vida social o en tonterías y banalidades, mientras otros, con cerebro, esfuerzo y trabajo, mantienen y alimentan ese engranaje que al final nos sostiene a todos.

Me crié con el rock and roll aunque en estos últimos discos me haya decantado más por el pop o la fusión nacida de mis raíces latinas. Por ello, he querido que lo primero que se escuche en el destape de este nuevo disco sea algo más inspirado en la esencia de mi infancia, el pop-rock.

Este single sale a manos de “Agua en Marte”, sello discográfico pequeño e independiente que he creado junto a mi socia que, además, editará libros y todo tipo de artículos relacionados con la música.

“Agua en Marte” es el proyecto que he decido montar para apoyar a artistas que me gustan y así aportarle al panorama musical un toque más original y absurdo como puede llegar a ser Papaya y a la vez ejercer el aprendizaje musical adquirido en estos últimos años”.

La nueva canción de Papaya fue grabada en el estudio Silencio por David Kano, masterizada por David baldo y producida por Sebastian Litmanovich CINEPLEXX.