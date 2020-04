Jockstrap anuncian nuevo EP

El dúo londinense Jockstrap (formado por Georgia Ellery y Taylor Skye) anuncian el lanzamiento de su segundo EP, Wicked City, trabajo que verá la luz el 5 de junio a través de Warp Records.

Con Wicked City, Jockstrap desafían lo convencional respondiendo de forma épica a su EP debut Love Is The Key To The City. Sobre su nuevo trabajo, Ellery dice: “Wicked City es una respuesta a Love Is The Key To The City: ambos presentan una dicotomía tanto en comprensión como en emoción. Las canciones de Wicked City aparecen en orden cronológico, empezando por “Robert”, escrita en el verano de 2018, y terminando con “City Hell”, compuesta en el verano de 2019. Finalmente el álbum se terminó en enero de este año”.

Ellery continúa: “La profundidad narrativa autobiográfica de Wicked City está ligada a un expresivo e ilimitado universo sonoro influenciado por todo lo que nosotros hemos absorbido y moldeado. Algunas de las particularidades del disco se encuentra en su composición clásica y la fuerte influencia del dubstep. Hay muchas narrativas en el EP: el tránsito de la cordura a la locura, del realismo al surrealismo, y una inocencia a la hora de experimentar. Pero en concreto, es un disco de ruptura que habla de como lidiar con la pérdida”.

El anuncio viene acompañado de “The City”, segundo adelanto del EP tras “Acid”. Este nuevo tema comienza como una canción íntima y frágil y acaba transformándose en una fantasía industrial y perversa.