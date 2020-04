Emma Pollock y Grobas, nuevas confirmaciones en SON Estrella Galicia #SigamosON

Nuevas confirmaciones dentro de SON Estrella Galicia #SigamosON. El ciclo de conciertos llevará hasta nuestras casas una vez más propuestas internacionales de auténtico lujo con la referencia del indie rock Emma Pollock, que actuará desde Glasgow mañana miércoles 29 de abril. Además, el sábado 2 de mayo Grobas nos pondrá a bailar con un dj set creado especialmente para la ocasión.

El concierto de Emma Pollock y el dj set de Grobas se podrán seguir en directo a través de la cuenta de Instagram de SON Estrella Galicia, en www.instagram.com/sonestrellagalicia. Dentro de este ciclo tan especial denominado #SigamosON se ha podido disfrutar ya de artistas únicos como Dorian Wood, Sam Amidon, Micah P. Hinson, Diamante Negro, Auto Sacramental, Laura LaMontagne & Pico Amperio, Alondra Bentley o el estreno en directo del tema ‘La Luz (Canción para Whitney Dafoe)’ creado durante el confinamiento por La Habitación Roja, entre otros muchos.

EMMA POLLOCK (streaming miércoles 29 abril, 20:00h)



Emma Pollock es una de las grandes damas del pop escocés. También es el cerebro de los emblemáticos The Delgados, del prestigioso sello Chemikal Underground (hogar de Mogwai o Arab Strap) y de los estudios de grabación Chem19. Pero, sobre todo, Emma Pollock es la protagonista de una brillante carrera musical de más de veinte años.

Pollock tiene tres discos de estudio a sus espaldas: ‘Watch the fireworks’ (2007), ‘The law of large numbers’ (2010) y ‘In Search of Harperfield’ (2016). En este último trabajo da cuenta del pop sublime y refinado que identifica siempre sus propuestas. Recientemente, la artista ha lanzado el single ‘The View From Nowhere’ junto a los ingleses Warm Digits.

Emma Pollock es sinónimo de melodías agridulces, melodías de sencilla complejidad, melancolía energética que derrocha optimismo, letras inspiradoras y una voz de lujo.

GROBAS dj set (streaming sábado 2 de mayo, 21:00h)

DJ vinculado a la escena desde el 96, cuando fue residente en HOUSE CAFÉ y TELEFUNKEN. Grobas fue el primer dj gallego que pinchó en el Sónar en el año 1998 y posteriormente ha sido invitado en tres ocasiones más.

En 2005 crea las míticas 981SESSIONS junto Producciones Playa Club, seguidamente el 981FESTIVAL de los que fue el encargado de la programación de música electrónica y dj residente. Ambos eventos marcaron una época en su ciudad natal, A Coruña, por la calidad de los artistas y la gran atmósfera que se creó en ellos.

El recorrido de su carrera ha llegado a UK, USA, Rusia, Alemania, Portugal en clubs como Cocoon (Frankfurt), Propaganda (Moscú), 1001 (Londres), Shapire Lounge (NY), Gare (Oporto) y en toda España, en salas y festivales como Moog y Row (Barcelona), Industrial Copera (Granada), Fabrik (Madrid), Metro (Alicante), Clubbers (Madrid), etc.

Ahora mismo está inmerso en su nuevo proyecto, RETROFUTURE, junto a You_el, dónde ya han actuado Marc Piñol, Pional, Virginia o John Talabot.