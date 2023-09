Joe Crepúsculo celebra los 10 años de ‘Mi fábrica de baile’

Se cumplen 10 años del himno «Mi fábrica de baile» que Joe Crepúsculo incluyera en su disco Baile de Magos (2013). Para celebrarlo, Crepus ha reunido amigos para formar Mi motor en movimiento, un EP con diferentes versiones de del tema y del que ya conocemos la versión rock a cargo de Camellos, y ahora suma «La mia industria di Ballo» interpretada en italiano y disponible en plataformas.

«Hace diez años me fui de Barcelona. No lo hice porque estuviera disgustado con mi ciudad, aunque un poco sí, también me apetecía ver qué pasaba viviendo en otro sitio. Mallorca me gustaba, ahora me gusta Madrid pero en realidad creo que podría adaptarme a cualquier sitio. En ese momento quería hacer un disco basado en mi experiencia de juventud en las discotecas barcelonesas y Mi fábrica de baile se convirtió en el estandarte.

Muchos me conocen por esta canción y yo no puedo estar más contento con ella. Recuerdo cuando tenía la base hecha y no pensaba poner voz pero David un día me dijo «métele una melodía de esas house que haces», pero yo nunca había hecho ninguna melodía house, no sé de dónde sacó eso pero me dio la pista a seguir y coronarla. A veces no creo que sea yo mismo el que crea mis canciones sino que son duendes o extraterrestres a millones de años luz que me manejan como si fuera un muñeco.

Pero sea lo que sea hoy celebramos diez años de esta canción que tantas alegrías me ha dado y quiero hacerlo con todos vosotros. Hemos querido hacer varias versiones con gente cercana para darle otro matiz, que no sé si lo necesitaba pero algo tenemos que hacer. Siempre vuestro.»

Escucha ‘La mia industria di Ballo’ de Joe Crepúsculo

Escucha ‘Mi fábrica de baile’ (versión rock) de Joe Crepúsculo ft. Camellos

Conciertos celebración 10º aniversario de Mi fábrica de baile

Joe Crepúsculo celebra el 10º aniversario de Mi fábrica de baile en concierto, presentando su nuevo EP Mi motor en movimiento. Las dos primeras ciudades son Madrid y Barcelona y ya puedes conseguir tus entradas. Muy pronto nuevas fechas.

Viernes 20 octubre 2023

La Riviera – Madrid

Apertura de puertas: 19:30

Concierto: 21:00

Sábado 27 enero 2024

La 2 de Apolo – Barcelona

Apertura de puertas: 20:00

Concierto: 21:00