Adam Miller de Chromatics anuncia EP con la participación del ex The Cure Lol Tolhurst

Adam Miller (anteriormente en Chromatics) anuncia un EP llamado Illusion Pool que ha venido anticipado por la ensoñadora canción que le da título y que sigue a su disco Gateway editado el pasado año.

«Cuando trabajaba en ‘Gateway’, llegué a un punto en el que no quería volver a escribir ni escuchar música con voces o batería nunca más, pero poco a poco, cada vez que cogía mi guitarra, las melodías, fragmentos de canciones y letras seguían revelándose ante mí.

Ha sido estimulante volver a visitar estos esbozos de los últimos años. En el pasado, cuando me encontraba bloqueado con algo, solía abandonar la idea y olvidarla, pero me ha encantado poder retomar estas ideas desde donde las dejé con una perspectiva completamente diferente. Cuando cantaba en canciones de Chromatics, odiaba mi voz. Exploraba incansablemente formas de enmascararla detrás de un fuerte efecto. Pero en los últimos años, finalmente he aprendido a abrazar mi voz natural. Como si mi miedo a mi voz hubiera desaparecido en los últimos años. Ahora, sentirme tan expuesto se siente emocionante».

Además de «Illusion Pool», Miller también comparte otra pista del EP, una versión de «Everybody’s Been Burned» de The Byrds. Miller grabó el EP «Illusion Pool» con el productor Mikal Oor, y tanto la canción titular como la versión de The Byrds cuentan con la participación de Lol Tolhurst ex The Cure, en la batería.

Escucha ‘Illusion Pool’ y ‘Everybody’s Been Burned’ de Adam Miller