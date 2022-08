Julia Jacklin – Pre Pleasure (Polyvinyl Records)

La australiana Julia Jacklin ha sido señalada por múltiples publicaciones como una de las grandes promesas del indie folk desde su debut, Don’t Let The Kids Win (2017). Su música atemporal, caracterizada por la aparente sencillez, la belleza y la fragilidad, explora facetas tanto del indie rock, como del slowcore y el pop y encuentra voz propia entre referentes como Joni Mitchell y Cat Power.

De estilo continuista, la estructura de Pre Pleasure (2022) es similar a la de su anterior álbum, el aclamado Crushing (2019), que incluía la preciosa “Don’t Know How To Keep Loving You”, su canción más popular. Aquí, su cautivadora voz, de tono melodramático, vuelve a dar forma al viaje y, en sus videoclips, continúa deambulando, cantando por calles de barrios residenciales, interiores enmoquetados o parajes naturales.

“Lydia wears a cross” e “Ignore Tenderness”, vienen envueltas en una instrumentación que, a pesar de ser sencilla, resulta rica y variada, casi siempre sutil y lejos de artificios. Las guitarras rugen en “Love, try not to let go”, en la que sorprenden sus acentuados contrastes, así como en “I was neon” que, divertida y juguetona, recuerda a las canciones más amables de Sonic Youth. Con la preciosa “Too in love to die”, comienza el viaje introspectivo hacia un estado de duermevela, que no será interrumpido hasta que en el penúltimo corte del disco “Be careful with yourself” vuelva la distorsión, eso sí, de tempo relajado. Cuando el convencimiento de que Pre Pleasure (2022) es un álbum lo bastante sólido como para situarse muy por encima de la media, se abre paso la joya situada a la cola del tracklist; “End of a frienship” y sus melodías vocales y su orquestación vuelven a poner la piel de gallina, dejando la puerta abierta ante nuevas sonoridades y caminos por recorrer.

En suma, una obra más que recomendable, que se pasa volando y que la reafirma como una de las mejores cantautoras de su generación.

Escucha Julia Jacklin – Pre Pleasure