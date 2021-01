Julien Baker estrena ‘Hardline’, nuevo adelanto de su disco

Julien Baker ha compartido una nueva canción de su próximo álbum Little Oblivions, que se publicará el 26 de febrero a través de Matador Records / Everlasting Popstock!

Lo nuevo de la norteamericana es ‘Hardline’, que viene acompañada por un vídeo dirigido por Joe Baughman, quien dice: “incluso después de haber pasado 600 horas inmerso en ‘Hardline’ y haberla escuchado miles de veces, todavía me conmueve. Fue un reto divertido y ambicioso crear algo que pudiera acompañar a una canción tan convincente. El estilo de la escenografía, inspirado en una escultura que Julien creó, fue especialmente divertido de trabajar. Me encantó hojear revistas, mapas y periódicos de los 60 y 70 y encontrar los colores, formas y citas adecuadas para cubrir casi todas las superficies del vídeo”.

Little Oblivions se grabo? en la ciudad natal de Baker, Memphis, Tennessee, entre diciembre de 2019 y enero de 2020. Fue diseñado por Calvin Lauber y mezclado por Craig Silvey (The National, Florence & the Machine, Arcade Fire). La guitarra táctil y el piano de Baker se enriquecen con nuevas texturas que abarcan el bajo, la batería, los sintetizadores, el banjo y la mandolina, con casi todos los instrumentos interpretados por Baker.

Little Oblivions es la continuación del segundo álbum de Julien Baker en 2017 y el primero en Matador Turn Out The Lights.

En 2018 Julien Baker formo? Boygenius con Phoebe Bridgers y Lucy Dacus en 2018. El EP homónimo resultante y la gira conjunta por América del Norte hicieron de una de las comuniones musicales más celebradas y comentadas de 2018, destacando a Baker al frente de una floreciente generación de artistas que definen la época.