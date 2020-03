Julieta21 publica canción en apoyo a los trabajadores de la sanidad pública

En estos momentos tan duros que nos ha tocado vivir, José, de Julieta21, pensó en hacer algo en apoyo de la gente que está en primera línea, los trabajadores de la Sanidad Pública. Gente que, seguramente, no pretenden ser héroes sino hacer su trabajo en las mejores condiciones posibles, algo que lamentablemente parece que no siempre es así.

José empezó a pensar en una canción que pudiera animarles, que pudiera infundirles esperanza, ánimo, fuerza. En apenas una semana ha compuesto “Hasta la victoria”, un tema cuyo título lo dice todo. Cuenta su autor que “estamos junto a ellos, junto a toda la gente que está peleando día a día contra esta enfermedad terrorífica, y lo estaremos hasta el final, hasta que ganemos. Porque vamos a ganar. No pretende ser un himno, ni mucho menos, pero sí un agradecimiento y sobre todo un abrazo (ahora que ni siquiera podemos darlos) para todos los que trabajan en la Sanidad. Para que sepan que no están solos. Porque estamos todos aquí. Somos muchos. Y os esperamos fuera para devolveros todo lo que nos estáis dando. Gracias.”

Toda la recaudación que se consiga con esta canción irá destinada íntegramente a Albacete Ayuda para intentar remediar la insoportable situación del Hospital General Universitario.

Desde Julieta21 se agradece la colaboración a Javier Ajenjo, a El Planeta Sonoro y Sonorama.

Créditos:

Grabado en el Restaurante Galicia (La Marina, Alicante) por todo el equipo de Julieta21 durante el confinamiento por la cuarentena (marzo de 2020). Cada uno de ellos desde su casa. Con Javier Abad a la batería virtual, Ricardo Esteban al bajo virtual, Rafael Rivilla y Antonio Fuentes a las guitarras virtuales. Compuesta por José Perez. Letra de José Pérez y Juan Santaner. Todo ha sido recopilado y mezclado por José Perez desde un estudio casero donde cada intérprete ha aportado sus ideas y sugerencias.

Diseño de portada: Álvaro Pérez-Fajardo (The Fly Factory)

Fotos, vídeo y mastering: Juan Pérez-Fajardo (The Fly Factory)

Contratación y management: Juan Santaner (Industrias Bala), [email protected]

P & C El Planeta Sonoro Records

Distribuido por Altafonte