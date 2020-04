Kate Tempest pone la banda sonora a una campaña de Facebook

La rapera, poeta, novelista y dramaturga británica Kate Tempest ha sido elegida para poner la banda sonora a un vídeo de minuto y medio de duración (puede verse al final de este texto) con el que Facebook, a partir de hoy jueves 2 de abril, pone en marcha una campaña de ayuda comunitaria para hacer frente al coronavirus. A través de ese enlace, cualquier persona podrá solicitar ayuda o también ofrecerla a quien la necesite, donar para recaudar fondos o tener la posibilidad de convertirse en voluntariado de asociaciones sin ánimo de lucro destinadas a hacer frente a esta emergencia sanitaria mundial.

Este anuncio viene acompañado de un cortometraje titulado “Never Lost” (y subtitulado “We´re Never Lost If We Can Find Each Other”) con el que Facebook quiere “celebrar las formas con que las personas se unen en un momento tan difícil como este”. Se trata de un vídeo donde las imágenes de las calles vacías de diversas ciudades van dejando lugar a las caras de personas que se unen para superar estos difíciles momentos. Y cuya banda sonora es ese magnífico tema de Kate Tempest titulado “People´s Faces”, una canción que forma parte de su aclamado último disco, “The Book Of Traps And Lessons”, y cuya letra refleja la necesidad de sentirnos en compañía en los momentos más complicados.