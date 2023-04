Disfruta un concierto completo de dEUS en Colonia

Los belgas dEUS han lanzado su octavo álbum de estudio, How To Replace It, 10 años después de su último lanzamiento. Reconocidos como una influencia para bandas como Muse, Radiohead y Elbow, el grupo ha mantenido su presencia en el mundo de la música a pesar de su prolongada ausencia en la producción de nuevos discos.

Según su líder, Tom Barman, aunque el proyecto para este nuevo álbum se estableció en 2018, la pandemia y la necesidad de ensayar y girar con el aniversario de su disco The Ideal Crush retrasaron el lanzamiento. Además, el proceso creativo de este álbum fue diferente a los anteriores, ya que las canciones surgieron de sesiones intensas y cortas en lugar de largas sesiones de improvisación estructuradas. Posteriormente, se dedicó mucho tiempo a ajustar y retocar las canciones.

Veintiocho años después de su álbum debut, dEUS sigue siendo un referente del indie, siempre en busca de nuevos desafíos y creativamente inquietos. «Después de tantos años, queremos tocar en muchos festivales y salas. Estamos deseando interpretar estas nuevas canciones en directo», declaró Barman.

El pasado mes de marzo actuaron en Colonia (poco después pasaron por nuestro país) y el canal cultural francés Arte, ha compartido la actuación al completo.

Disfruta la actuación completa de dEUS

Canciones interpretadas por dEUS

How to Replace It

Must Have Been New

Constant Now

The Architect

Girls Keep Drinking

Man of the House

W.C.S. (First Draft)

1989

Pirates

Faux Bamboo

Instant Street

Fell Off the Floor, Man

Simple Pleasures

Quatre mains

Sun Ra

BIS:

Theme From Turnpike

Love Breaks Down

Bad Timing