Keane publicarán un directo grabado en 2008

Tras el lanzamiento de su último álbum, ‘Cause and Effect‘, Keane acaba de anunciar la recuperación de un concierto celebrado en 2008.

Recordemos que ‘Cause and Effect‘, quinto álbum de estudio de Keane, llegó tras dos discos en solitario de su cantante Tom Chaplin, quien echaba de menos a su antiguo compañero Tim Rice-Oxley y decidieron volver.

Ahora volveremos a escucharles en uno de sus mejores momentos con Live at Largo, que incluye 10 temas del íntimo concierto acústico que ofrecieron en uno de los clubes más legendarios de Los Ángeles, recién mezclado por el bajista Jesse Quin.

Jon Brion, que produjo “You Haven’t Told Me Anything” de Perfect Symmetry, se unió a la banda en el escenario. Después de disponer de estas cintas durante años, la banda finalmente decidió lanzar las grabaciones como regalo para sus fans.

Las canciones que incluirá Live at Largo de Keane son:

The Lovers Are Losing

We Might As Well Be Strangers

Everybody’s Changing

You Haven’t Told Me Anything

Love Is The End

Somewhere Only We Know

You Don’t See Me

This Is The Last Time

Playing Along

Try Again