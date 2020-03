Kendrick Lamar, Paul McCartney y Taylor Swift encabezan Glastonbury 2020

Como cada año, el cartel de Glastonbury es una de las noticias que más expectación levanta. El pasado enero conocimos las bandas que formarían parte de Coachella, el primer gran festival del año -por cierto, aplazado por el dichoso coronavirus-, hoy toca saber quién tocará en el evento europeo con más solera.

Después de una exitosa edición de 2019 Glastonbury 2020 llega para celebrar su 50 aniversario, que se celebrará entre los próximos 24 y 28 de junio en para lo que contará de nuevo con un cartel de ensueño encabezado por Kendrick Lamar, Paul McCartney, Taylor Swift y Diana Ross.

Aparte de los cabezas de cartel antes comentados, el cartel de Glastonbury 2020 contará con: Aitch, AJ Tracey, Anderson .Paak &, he Avalanches, Banks, Baxter Dury, Beabadoobee, The Big Moon, Big Thief, Black Uhuru, Blossoms, Brittany Howard, Burna Boy, Cage The Elephant, Camila Cabello, Candi Staton, Caribou, Cate Le Bon, Celeste, Charli XCX, Clairo, Confidence Man, Crowded House, Danny Brown, Declan McKenna, Dizzee Rascal, Dua Lipa, EarthGang, EOB, Editors, Elbow, Fatboy Slim, FKA twigs, Fontaines D.C., Gilberto Gil & Family, Glass Animals, Goldfrapp, Greentea Peng, Groove Armada, Haim, Happy Mondays, Herbie Hancock, Imelda May, The Isley Brothers, JARV IS…, Jehnny Beth, The Jesus and Mary Chain, Kacey Musgraves, Kano, Kelis, Khruangbin, KOKOKO!, La Roux, Lana Del Rey, Laura Marling, Lianne La Havas, The Lightning Seeds, London Grammar, Mabel, Manic Street Preachers, Metronomy, Nadine Shah, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Nubya Garcia, The Orielles, Pet Shop Boys, Phoebe Bridgers, Primal Scream, Richard Dawson, Robyn, Rufus Wainwright, Sam Fender, Sampa The Great, Seun Kuti, Sinead O’Connor, Skunk Anansie, Snarky Puppy, Soccer Mommy, The Specials, Squid, The Staves, Supergrass, Suzanne Vega, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Thundercat, Tinariwen, TLC, Tom Misch & Yussef Dayes y Tones And I.

Como es tradición, el festival previsiblemente agote sus más de 100.000 entradas pocos minutos después de salir a la venta. Más información en su web.