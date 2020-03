Entrevistamos a Julián Villagrán, que debuta con Asunción

Hoy charlaremos con uno de los mejores actores del país Julián Villagrán, el cual nos presentara su proyecto musical Asunción, que no dejara indiferente a nadie. En esta entrevista nos contara más sobre su faceta musical, como surge su banda y sobre todas las novedades de la misma.

Eres reconocido como actor, pero puede que a tu proyecto musical, “Asunción”, aún no lo conozca tanta gente. ¿Que es Asunción? ¿Cuándo surge el proyecto?

Bueno la verdad es que a mí la música siempre me ha acompañado desde muy pequeño, mi padre tenía una guitarra y muchos discos, y prácticamente he tenido acceso a todo esto desde pequeñito. A los 12 comencé a tocar la guitarra, a los 15 fui haciendo y deshaciendo varios grupos, al final la música rock, pop…, me ha acompañado durante toda mi vida, he grabado algún disco cuando llegue a Madrid en otros grupos, y ahora por fin me lance a sacar mi propio proyecto.

He escuchado recientemente el EP y me ha gustado mucho, con una mezcla de estilos como electrónica, rock, pop e incluso música alternativa. ¿Cómo definirías tú el estilo de Asunción? ¿Cómo ha sido recibido el EP por la crítica y el público?

La verdad que yo estoy muy contento, el estilo es una mezcla de todo lo que me ha acompañado durante mi vida. Al principio empecé con el pop-rock, luego llegó la ola electrónica a Andalucía y me compré un equipo y vinillos y me metí de lleno a pinchar en las raves, después volví al pop-rock…, y creo que es una mezcla de todo esto (risas).

La intención al principio era hacer canciones pop, ya que las escribí yo solo con mi guitarra, papel y lápiz, pero empecé a montarle algunos ritmos electrónicos y al final fue cogiendo una forma que me encantó, con una parte pop-rock y una base electrónica muy bailable, un guiño a esa electrónica que yo escuchaba cuando parte de las raves londinenses llegaron a Sevilla (risas).

Dicho EP tiene una producción impresionante. ¿Te has encargado tú de la producción? ¿Tienes una canción favorita del misma?

Si yo llevo toda la vida trasteando y produciendo, pero a la hora de darle el último empaque fui a hacerlo a La Mina en Sevilla, un estudio donde Raúl Pérez es el productor y no puedo estar más contento. Él es el productor de Guadalupe Plata, Las Odio…, y me encantaba, ha sido una suerte que Raúl haya podido meter mano a las canciones ultima hora.

Debido a la cantidad de instrumentos de las canciones, suponíamos que en los directos sumarias a más músicos. ¿Quiénes te ayudan en los directos? ¿Qué tal la experiencia en una sala como la sala El Sol con Monterrosa?

Pues fíjate con Monterrosa fue el cuarto o tercer concierto y fue el último que toqué yo solo, me fue bien, pero era demasiado, y al final he tenido la suerte de que se me ha sumado el musicazo Charlie Bautista (Xoel López, Tulsa…) y ha dado un empujón increíble a los directos. Solo puedo decirte, que tengo demasiada suerte de que Charlie se haya sumado al proyecto es un músico increíble.

Vemos que también has colaborado con Monterrosa en algún videoclip ¿Cómo surge esta relación? ¿Te gusta la banda?

Pues sí, conocí a Roció hace un tiempo y nos hemos vuelto muy colegas, me ha ayudado a buscar manager y siempre me ha estado apoyando. Cuando me invitó a tocar con ellos estaba encantado, al principio estábamos un poco asustados porque pensábamos que igual nuestros estilos no casaban mucho, pero decidí adaptar un poco el directo para la ocasión y fue todo genial. Y en cuanto al videoclip que grabe con ellos fue increíble, me lo pase muy bien en el Teatro Pavón.

Una pregunta que suelo hacer en todas las entrevistas es sobre las influencias, en tu caso he visto en tu Instagram en tu top del año pasado mucha electrónica y rock electrónico, como James Blake y The Prodigy. ¿Cuáles son tus artistas musicales preferidos? ¿Te han inspirado alguno de ellos en Asunción?

La lista es innumerable, aunque no se vea quizás reflejado en estas canciones, mis influencias van desde el rock de los 50s, a grupos como Sonic Youth, My Bloody Valentine o The Jesus and Mary Chain donde me acerque más a las melodías pop con guitarreo y un poco de psicodelia, y luego ya llego mi locura con la electrónica, el sonido de las raves, The Prodigy, Kraftwerk…

¿Cómo ha sido el proceso de composición de las letras? ¿Cuáles han sido las fuentes de inspiración para las mismas?

Al principio como no tenía mucha experiencia en composición lo hacía mediante juegos de unir palabras, pero a medida que he ido trabajando he ganado muchísima soltura. Las letras siempre me evocan cosas medio intimas, aunque estas primeras mezclan más sensaciones, son más de dejar interpretar a todo el mundo, una mezcla entre la fiesta, la sexualidad y el amor. En el segundo EP yo creo que se podrá interpretar de forma más cerrada el significado de las mismas (risas).

Vemos en la descripción de tu Spotify que tú música se te transportan a las famosas raves londinenses. ¿Has estado en alguna? ¿Cómo es la experiencia?

Pues en la famosas de la época no estuve, estuve en las que se hacían en Andalucía en los 90. En esa época empezó un boom, no sé si por los turistas que llegaban a Sevilla o Marbella en los veranos, y se organizaban raves en diferentes puntos de Andalucía, y mis amigos y yo no nos perdíamos ninguna, fue una época loca y muy divertida (risas)

En una de las canciones, concretamente en “Sin dinero” colaboras con Paula de Las Odio. ¿Cómo surgió esta colaboración? ¿Con quién te gustaría colaborar del panorama nacional? ¿Y del panorama internacional?

Pues ella es amiga de mi hermana, y me ha apoyado mucho en llevar en adelante todo este proyecto y mis canciones. La idea surgió un día que me invito a pinchar con ella y puse esta canción “Sin Dinero” del grupo Charol y le gusto tanto que decidimos hacer una versión, ya que la canción original la canta una chica con un estilo de voz muy parecido al estilo de Paula.

En cuanto a colaboraciones me gustaría poder trabajar con gente emergente de la electrónica como BRONQUIO, también con Califato 3/4, me flipa que gente joven siga con este tipo de música que mezcla lo alternativo, el flamenco, la Semana Santa, la electrónica…

¿Nos puedes desvelar alguna novedad para Asunción en 2020? ¿Festivales, salas? ¿Nuevo material?

Pues de momento no hay nada cerrados, pero si hay muchas cosas en el aire que espero poder sacar pronto, pero aún se pueden mover fechas.

Lo que si tengo fecha es para la grabación de mi segundo EP que será en abril, y luego no sé si sacaré el EP suelto o junto a este primero en vinilo, ya que me hace mucha ilusión poder tener un vinilo/disco de cosecha propia.

Por otro lado, no puedo tenerte aquí y no preguntarte por tu faceta de actor. ¿En qué películas y series te veremos este año? ¿Algún estreno que nos puedas adelantar?

Pues este 13 de marzo se estrena Operación Camarón de mi amigo Carlos Therón con el que protagonice la película Impávido, una súper producción que yo creo que va a ser un pelotazo en la que también salen compañeros como Julián López y Miren Ibarguren. Por otro lado, hace 10 días que acabamos de rodar la cuarta temporada de El Ministerio Del Tiempo, y ahora en abril comenzare a rodar con el gran Daniel Guzmán que ha contado conmigo para su segunda película.

¿Qué aporta tus dotes interpretativas a tu proyecto musical?

Hombre algo siempre ayuda, pero bueno de actor llevo más de 20 años trabajando y ya no me pongo nervioso, lo tengo todo controlado. Pero interpretar tu propia música. tu propio proyecto me hace sentir mucho más desnudo, mucho más vulnerable y que aún no controlo del todo, y quieras que no en una película la responsabilidad no cae en un solo actor y no haces de ti mismo, sino que te puedes refugiar en un personaje. Pero ser actor siempre ayuda eso es cierto.

Esta semana he revisionado Grupo 7 para ver de nuevo la actuación con la que ganaste el Goya. ¿Que se siente cuando te dan el mejor premio nacional en materia de cine? ¿Cuándo a por el de actor principal?

(Risas) El día que me lo dieron estaba acojonado por salir delante de toda España a decir algo coherente, pero siempre que te reconozcan el trabajo es reconfortante. Aunque todos los trabajos son buenos, que te den un premio depende de muchos factores y a mí tampoco me gusta competir con mis compañeros. De protagonista he hecho menos papeles, es mucho más difícil, pero también me gusta y seria todo un honor para mí, aunque lo veo muy difícil (risas).