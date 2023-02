Kiko Veneno y Vera Fauna (Sala La Paqui) Madrid 9/02/23

Ayer me invitaron a un cumpleaños. Uno muy especial. El caso es que Échate un Cantecito, ese disco, cinta o cd al que tantas vueltas le he dado en mi vida, cumple 30 años desde su grabación allá por el final de la primavera de 1992. Estaba Sevilla mostrando su poderío cultural al mundo, gracias a la lluvia de “minolles” de Europa, como decía el guiñol del entonces Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en plena Expo, cuando el bueno de José María López Sanfeliú, se cogió un avión y se fue para Londres a grabar el disco de su vida. Hasta entonces, el público mayoritario del país, no le conocía. Después de fundar Veneno con los hermanos Amador y hacer uno de los discos más sorprendentes de los años 70 de España y de componer para Camarón uno de sus temas más inolvidables, Kiko Veneno llevaba años compaginando la música, con la que no llegaba a fin de mes, con distintos trabajos. A principios de los 90 tuvo tiempo para componer y escribir con el sosiego de quien no sabe si se va a poder dedicar a la música. Sin las prisas que te mete la discográfica cuando hay grandes expectativas de éxito. Con 40 años Kiko tiene un puñado de canciones y el consejo de Santiago Auserón. Éste le recomienda la producción de Joe Dworniak, con quien Radio Futura grabó su álbum, La canción de Juan Perro cinco años antes. Con músicos de sesión foráneos, y unos toques andaluces a cargo Andrés Herrera Pájaro y Lolo Ortega, Dworniak consiguió que Kiko hiciese un disco redondo. Diez canciones que son historia de la música popular en castellano, y que hemos venido a celebrar esta noche a la antigua Sala BUT, rebautizada como La Paqui.

Poco después de las nueve de la noche, salen al escenario los componentes de Vera Fauna, quienes han adaptado a su estilo los temas del álbum homenajeado. Unos minutos de intro instrumental y “Salta la Rana”, aparece Kiko, con sus canas, sus gafas y sus 70 años muy bien llevaos. El orden de las canciones no sigue el orden del disco. Tampoco llevan el mismo ritmo, ya que todas de las canciones son ralentizadas por los Vera Fauna que con sus sonidos indie de guitarras enlazadas en bucle, hacen un muy respetuosa y personal revisión de unos temas compuestos cuando varios de sus miembros aún no habían nacido.

Encadenaron “El Mensajero” , “Echo de menos”, y “Superhéroes de barrio”. En el público nos desgañitamos :”Hierven ya las calles listo el escenario, en los sótanos se entrenan superhéroes de barrio…” La erótica, “Fuego” nos derrite en una versión con un precioso clarinete. Continuarán con la canción que abría el disco, “Lobo López” acompañados de María Yfeu en una reinterpretación con toques jazz. “Reír y llorar” suena muy parecida a la original, salvo por el cambio en las marcas comerciales. “Me siento en la cama” con sus divagaciones cotidianas, es otra perla de este disco. En un pequeño interludio, Kiko defiende las mezclas musicales intergeneracionales. Su colaboración con C. Tangana, en El Madrileño, es un claro ejemplo de su compromiso y entrega.

Para cerrar las diez canciones nos dejan “Joselito” y el relato de “En un Mercedes banco”, en el que nos hablaba de las 3.000 Viviendas y el impacto de la heroína en el mundo de los gitanos en los 90. Al acabar el disco, Vera Fauna dejan el escenario y Kiko en solitario nos regala “Coge la guitarra”, tema de La Familia Pollo, disco del año 2000.

Vuelve Jaime Sobrino, bajista y voz de los Vera Fauna a escena, para acompañarle a la guitarra en “El calor me mata”. El resto de banda se suma para interpretar “Martes”, primer single del segundo y último LP de los sevillanos. Colaboración que unió a la banda con su maestro allá por mayo de 2021. Cerrarán la noche con el himno “Volando voy”, imprescindible en el repertorio. El cumpleaños seguirá celebrándose en otros lugares del Estado próximamente. Ya tienen fecha del festejo en Murcia para el mes de abril. Disfrútenlo.

Foto Kiko Veneno y Vera Fauna: Miguel Ángel Nieto