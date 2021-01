Kings Of Leon anuncian disco y estrenan dos temas

Hace pocos días te hablábamos del nuevo disco de Kings Of Leon, que a través de sus redes sociales habían presentado pequeños fragmentos de hasta cinco de sus canciones, concretamente de “Must Catch The Bandit”, “Feel The Way You Do”, “Dancing In Your Head”, “Spin It Like We Can” y “I’m Going Nowhere”.

Han pasado nada menos que cinco años desde que la banda de Nashville, Tennessee formada por los hermanos, Caleb, Nathan y Jared Followill junto a su primo Matthew Followill, editaran Walls (2016), pero al fin tenemos noticias de su sucesor.

Kings Of Leon anuncian When You See Yourself, el que será su octavo álbum previsto para el próximo 5 de marzo.

Por fin podemos escuchar dos de sus canciones nuevas al completo, y curiosamente no son ninguna de las que adelantaron, sino que se trata de “The Bandit” y “100,000 People”.

Lo nuevo de Kings Of Leon contendrá estas canciones:

When You See Yourself, Are You Far Away The Bandit 100,000 People Stormy Weather A Wave Golden Restless Age Time in Disguise Supermarket Claire & Eddie Echoing Fairytale

Escucha cómo suenan dos de ellas: