Kip Berman (The Pains Of Being Pure At Heart) nos vista con The Natvral

Kip Berman, el líder de los desaparecidos The Pains Of Being Pure At Heart, nos visitará con su nueva banda The Natvral, el próximo mes de mayo.

La gira servirá para presentar su primer álbum, Tethers, publicado por el sello Kanine records el pasado año. Si en The Pains Of Being Pure At Heart Kip Berman componía canciones sobre las emociones y males de la vida de un adulto joven, En The Natvral lo hace aceptando los cambios en la suya (y no solo el de ciudad, pues ha dejado el neoyorquino barrio de Brooklyn para trasladarse a Princeton, en Nueva Jersey; también ha sido padre por partida doble) y las transformaciones que ve en las personas que conoce. Es un autorretrato en relieve de todo este tiempo alejado de la vida de un artista en gira, donde un Berman más hogareño ha descubierto como espejo un sonido de folk-rock roto y sin adornos. En sus nuevas cancioines coge la inspiración del folk lírico de iconos del rock como Richard Thompson, Neil Young, Leonard Cohen (versiona “Suzanne”) o Ted Leo. “Quería coger mi guitarra y cantar canciones de una manera natural, sin todas las cosas sobre la música que no son música”, ha comentado en relación a su nueva aventura.

La gira pasará por: Barcelona (el día 2, Vol, dentro del ciclo Tomorrow Never Knows), Valencia (el 3, Loco Club), Madrid (el 4, Siroco, ciclo Gures On Tour), Ourense (el 5, Café & Pop Torgal, ciclo SON Estrella Galicia), Vigo (el 6, Radar, ciclo SON Estrella Galicia) y Oporto (el 7, Mouco). Entradas aquí