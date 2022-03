Mad Robot – Doomed (Mike Grau)

El grupo valenciano Mad Robot, como ha ocurrido con tantos y tantos proyectos, no solo musicales, ha tenido que reinventarse en estos últimos años debido a las circunstancias que no hace falta volver a mencionar. Lo ha hecho, algo también habitual en estos tiempos, yendo a mínimos: este Doomed prácticamente es un trabajo en solitario de Mike Grau, cantante y líder de la banda. Una mente creativa tiende a seguir creando y al mismo tiempo hay que buscarse la vida, así que toca autoeditarse, autoproducirse, grabar en casa y lo que haga falta.

Sin embargo, a pesar de las circunstancias, este Doomed sorprende por su calidad. Ni la cantidad de canciones, que en estos tiempos podría considerarse excesiva, ni el hecho de que no haya demasiada variedad entre todas ellas, consiguen quitarme de la cabeza la idea de que estamos ante un gran disco. Sus referencias a los 90 son bastante obvias, y si me dijeran que este Doomed es un disco perdido de Weezer me lo creería sin dudar un momento. Esas guitarras del principio suenan tan adolescentes, tan de los buenos tiempos del indie, que parece que Rivers Cuomo se va a arrancar con aquello de que su nombre es Jonas y va arrastrando una rueda, que van a aparecer Nada Surf recitando los primeros versos de “Popular” o que Mike Grau le va a dedicar la siguiente canción a su suéter.

Ese rock alternativo que huele a camisa de cuadros y a workwear tiene algo de fascinante, incluso de nostálgico. No podemos olvidar que, aunque los 90 parece que están ahí a la vuelta de la esquina, bandas como los propios Weezer o Teenage Fanclub ya llevan más de 30 años en activo. Doomed es un homenaje de calidad a aquellos años, al college rock post-Nirvana, a los REM más alternativos, a los Pavement y Pixies más pop, a los estribillos cantados con desgana pero que hacían saltar a la gente, a los guitarrazos con estilo. Las canciones, aunque se parezcan, tienen cada una sus melodías pegadizas y sus giros particulares, de manera que acaban siendo identificables y recordadas. “Untitled” es una pequeña joya, “No future” da ganas de pasarse el día cantando “Have you ever tried, have you ever tried to fight?” a pesar de su pesimismo. “Trash” es otra canción que engancha con su aparente pasotismo a pesar también de su macabra letra (“Don’t go to hell without me, because I enjoy it too much be there watching you burn…”), y así con casi cada una de las 17 canciones que forman este nuevo álbum de Mad Robot. Insisto, a pesar de las letras y los mensajes. La portada ya deja claro que esto no va de risas.

Una pequeña joya de 2022 que no debería pasar desapercibida y seguro que no lo hará entre quienes aún guardan como oro en paño sus CDs comprados en 1995. Pero aunque seas más de streaming y no tengas por casa ninguna camisa de franela, cazadora vaquera, tops de crochet ni pantalones de tiro alto, pienso sinceramente que deberías probar. Tal vez te sorprendas.

Venga, te lo ponemos fácil, aquí abajo tienes Doomed de Mad Robot y luego ya nos cuentas.